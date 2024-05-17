Як зробити ідеальну тортилью на сніданок: рецепт від фудблогерки

Ця страва має багато назв і варіацій, але об'єднує їх одне – запечений сир і неймовірний смак.
На своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Michelle Loveli Belfrey поділилась цікавим та швидким рецептом запеченої тортильї з сиром та шпинатом, яка фантастично смакуватиме на сніданок
Інгредієнти
- Тортилья
- 1 листок
- Яйця
- 3 шт.
- Сир
- 150 г
- Томат
- 100 г
- Шпинат
- Твердий сир
- 100 г
- Сіль
- Перець
Приготування:
- Покладіть тортилью у форму для випікання
- Вилийте в неї яйця
- Всипте сир
- Посоліть і поперчить
- Ретельно все перемішайте
- Додайте мілко нарізаний томат і листя свіжого шпинату
- Зверху посипте твердим сиром, потертим на терку
- Поставте в духовку на 20-25 хв
- Дайте трохи охолонути та можна насолоджуватись смаком
Тортилью можна замінити на звичайний лаваш, за вашим бажанням змінити, чи додати якісь інгредієнти.
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