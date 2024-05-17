Як зробити ідеальну тортилью на сніданок: рецепт від фудблогерки

Ця страва має багато назв і варіацій, але об'єднує їх одне – запечений сир і неймовірний смак.

На своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Michelle Loveli Belfrey поділилась цікавим та швидким рецептом запеченої тортильї з сиром та шпинатом, яка фантастично смакуватиме на сніданок

Інгредієнти Тортилья 1 листок Яйця 3 шт. Сир 150 г Томат 100 г Шпинат Твердий сир 100 г Сіль Перець

Приготування:

Покладіть тортилью у форму для випікання

Вилийте в неї яйця

Всипте сир

Посоліть і поперчить

Ретельно все перемішайте

Додайте мілко нарізаний томат і листя свіжого шпинату

Зверху посипте твердим сиром, потертим на терку

Поставте в духовку на 20-25 хв

Дайте трохи охолонути та можна насолоджуватись смаком

Тортилью можна замінити на звичайний лаваш, за вашим бажанням змінити, чи додати якісь інгредієнти.

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