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Як зробити ідеальну тортилью на сніданок: рецепт від фудблогерки

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
276 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
373
Час на прочитання
1 хв
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Як зробити ідеальну тортилью на сніданок: рецепт від фудблогерки

Тортилья на сніданок / Фото: Credits

Ця страва має багато назв і варіацій, але об'єднує їх одне – запечений сир і неймовірний смак.

На своїй сторінці в Instagram фуд-блогерка Michelle Loveli Belfrey поділилась цікавим та швидким рецептом запеченої тортильї з сиром та шпинатом, яка фантастично смакуватиме на сніданок

Інгредієнти

Тортилья
1 листок
Яйця
3 шт.
Сир
150 г
Томат
100 г
Шпинат
Твердий сир
100 г
Сіль
Перець

Приготування:

  • Покладіть тортилью у форму для випікання
  • Вилийте в неї яйця
  • Всипте сир
  • Посоліть і поперчить
  • Ретельно все перемішайте
  • Додайте мілко нарізаний томат і листя свіжого шпинату
  • Зверху посипте твердим сиром, потертим на терку
  • Поставте в духовку на 20-25 хв
  • Дайте трохи охолонути та можна насолоджуватись смаком

Тортилью можна замінити на звичайний лаваш, за вашим бажанням змінити, чи додати якісь інгредієнти.

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