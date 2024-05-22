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Як зробити морозиво з авокадо та банана: поради фудблогерки

Як зробити морозиво з авокадо та банана: поради фудблогерки

Авокадо / Фото: Credits

Надзвичайно кремове та смачне натуральне морозиво без молока та рафінованого цукру, то ж воно ідеально підійде малечі та вегетаріанцям.

На своїй сторінці Instagram фудблогерка Lindsay Keosayian виклала відео з простим та оригінальним рецептом морозива з авокадо. Такий десерт прийдеться до смаку всій родині.

Інгредієнти

Авокадо (невеликі)
3 шт
Банан (стиглий)
1 шт
Кокосове молоко
1 банка
Лимон
1 шт
Кленовий сироп
¼ склянки

Приготування:

  • Очистити авокадо та банан
  • У блендері змішайте всі інгредієнти до однорідності.
  • Перелийте суміш у форму для льоду та заморозьте на 1-2 години (або на ніч).
  • Помістіть кубики назад у блендер і ще раз змішайте, доки не досягнете бажаної текстури морозива.

Подавайте та насолоджуйтесь!

Поради:

  • Замість невеликих авокадо можете використати 2 середніх.
  • Кленового сиропу можете використати на свій смак, трохи більше, або менше, також можете його замінити на будь-який інший ваш улюблений сироп.

Це корисне домашнє морозиво ідеально смакуватиме влітку, а магазинного вам більше ніколи не захочеться.

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