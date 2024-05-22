Як зробити морозиво з авокадо та банана: поради фудблогерки

Надзвичайно кремове та смачне натуральне морозиво без молока та рафінованого цукру, то ж воно ідеально підійде малечі та вегетаріанцям.
На своїй сторінці Instagram фудблогерка Lindsay Keosayian виклала відео з простим та оригінальним рецептом морозива з авокадо. Такий десерт прийдеться до смаку всій родині.
Інгредієнти
- Авокадо (невеликі)
- 3 шт
- Банан (стиглий)
- 1 шт
- Кокосове молоко
- 1 банка
- Лимон
- 1 шт
- Кленовий сироп
- ¼ склянки
Приготування:
- Очистити авокадо та банан
- У блендері змішайте всі інгредієнти до однорідності.
- Перелийте суміш у форму для льоду та заморозьте на 1-2 години (або на ніч).
- Помістіть кубики назад у блендер і ще раз змішайте, доки не досягнете бажаної текстури морозива.
Подавайте та насолоджуйтесь!
Поради:
- Замість невеликих авокадо можете використати 2 середніх.
- Кленового сиропу можете використати на свій смак, трохи більше, або менше, також можете його замінити на будь-який інший ваш улюблений сироп.
Це корисне домашнє морозиво ідеально смакуватиме влітку, а магазинного вам більше ніколи не захочеться.
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