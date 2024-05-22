Як зробити морозиво з авокадо та банана: поради фудблогерки

Надзвичайно кремове та смачне натуральне морозиво без молока та рафінованого цукру, то ж воно ідеально підійде малечі та вегетаріанцям.

На своїй сторінці Instagram фудблогерка Lindsay Keosayian виклала відео з простим та оригінальним рецептом морозива з авокадо. Такий десерт прийдеться до смаку всій родині.

Інгредієнти Авокадо (невеликі) 3 шт Банан (стиглий) 1 шт Кокосове молоко 1 банка Лимон 1 шт Кленовий сироп ¼ склянки

Приготування:

Очистити авокадо та банан

У блендері змішайте всі інгредієнти до однорідності.

Перелийте суміш у форму для льоду та заморозьте на 1-2 години (або на ніч).

Помістіть кубики назад у блендер і ще раз змішайте, доки не досягнете бажаної текстури морозива.

Подавайте та насолоджуйтесь!

Поради:

Замість невеликих авокадо можете використати 2 середніх.

Кленового сиропу можете використати на свій смак, трохи більше, або менше, також можете його замінити на будь-який інший ваш улюблений сироп.

Це корисне домашнє морозиво ідеально смакуватиме влітку, а магазинного вам більше ніколи не захочеться.

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