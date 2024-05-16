Як зробити надзвичайно смачний сендвіч з томатами: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Цей бутерброд наповнений багатством смаку, відкусивши шматочок хрумкого хліба з томатом ви відчуєте справжню насолоду.

Він має кремову текстуру Бурата, свіжий аромат домашнього песто, оригінальні нотки руколи, часниковий смак з томатним конфі та бальзамічною глазур'ю. Вся ця смакота знаходиться між двома свіжими та хрусткими половинками багета.

Якщо у вас вже потекли слинки, ось рецепт від Yarin Shachagi, яким він поділився на свої’ сторінці Instagram.

Інгредієнти:

Для свіжого песто:

2 склянки свіжого листя базиліка;

1-2 ст. л підсмажених кедрових горіхів;

1/2 склянки тертого Пармезану;

2-3 зубчики часнику;

1/4 ч. л солі;

3 ст. л оливкової олії;

2 ст. л води (за бажанням, для легшої текстури)

Для конфі з томатів "Чері":

3 зубчики часнику (очищені);

3 ст. ложки оливкової олії;

1/2 склянки Чері;

1 гілочка розмарину (за бажанням);

1 ч. л солі;

1 ч. л чорного меленого перцю

Додаткові інгредієнти:

1 багет, злегка підсмажений;

1 кулька сиру бурата;

3 ст. л свіжої руколи;

1 ч. л олії чилі (за бажанням);

2 ч. л бальзамічної глазурі

Інструкції:

1. Приготуйте конфі з Чері:

Розігрійте духовку до 168°C;

У спеціальному посуді змішайте зубчики часнику, Чері, розмарин, оливкову олію, сіль і перець;

Випікати 30-40 хв, поки помідори не стануть м'якими.

2. Приготуйте песто:

У кухонному комбайні змішайте базилік, кедрові горіхи, сир пармезан, часник і сіль.

Поступово додайте оливкову олію до однорідності. Додайте води, якщо потрібно, для легшої текстури.

3. Зберіть сендвіч:

Намажте песто нижню половину підсмаженого багета.

Викладіть свіжу руколу, потім наріжте та рівномірно розподіліть Бурату.

Збризніть олією чилі, зверху покладіть конфі з Чері та завершіть крапелькою бальзамічної глазурі.

Накрийте верхньою половиною багета.

Відразу подавайте до столу і насолоджуйтесь смакотою!

Такий бутерброд точно не залишить нікого байдужим, головне не робити багато, бо просто неможливо зупинитись.

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