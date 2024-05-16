Як зробити надзвичайно смачний сендвіч з томатами: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Цей бутерброд наповнений багатством смаку, відкусивши шматочок хрумкого хліба з томатом ви відчуєте справжню насолоду.
Він має кремову текстуру Бурата, свіжий аромат домашнього песто, оригінальні нотки руколи, часниковий смак з томатним конфі та бальзамічною глазур'ю. Вся ця смакота знаходиться між двома свіжими та хрусткими половинками багета.
Якщо у вас вже потекли слинки, ось рецепт від Yarin Shachagi, яким він поділився на свої’ сторінці Instagram.
Інгредієнти:
Для свіжого песто:
- 2 склянки свіжого листя базиліка;
- 1-2 ст. л підсмажених кедрових горіхів;
- 1/2 склянки тертого Пармезану;
- 2-3 зубчики часнику;
- 1/4 ч. л солі;
- 3 ст. л оливкової олії;
- 2 ст. л води (за бажанням, для легшої текстури)
Для конфі з томатів "Чері":
- 3 зубчики часнику (очищені);
- 3 ст. ложки оливкової олії;
- 1/2 склянки Чері;
- 1 гілочка розмарину (за бажанням);
- 1 ч. л солі;
- 1 ч. л чорного меленого перцю
Додаткові інгредієнти:
- 1 багет, злегка підсмажений;
- 1 кулька сиру бурата;
- 3 ст. л свіжої руколи;
- 1 ч. л олії чилі (за бажанням);
- 2 ч. л бальзамічної глазурі
Інструкції:
1. Приготуйте конфі з Чері:
- Розігрійте духовку до 168°C;
- У спеціальному посуді змішайте зубчики часнику, Чері, розмарин, оливкову олію, сіль і перець;
- Випікати 30-40 хв, поки помідори не стануть м'якими.
2. Приготуйте песто:
- У кухонному комбайні змішайте базилік, кедрові горіхи, сир пармезан, часник і сіль.
- Поступово додайте оливкову олію до однорідності. Додайте води, якщо потрібно, для легшої текстури.
3. Зберіть сендвіч:
- Намажте песто нижню половину підсмаженого багета.
- Викладіть свіжу руколу, потім наріжте та рівномірно розподіліть Бурату.
- Збризніть олією чилі, зверху покладіть конфі з Чері та завершіть крапелькою бальзамічної глазурі.
- Накрийте верхньою половиною багета.
Відразу подавайте до столу і насолоджуйтесь смакотою!
Такий бутерброд точно не залишить нікого байдужим, головне не робити багато, бо просто неможливо зупинитись.
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