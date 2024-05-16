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Як зробити надзвичайно смачний сендвіч з томатами: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Як зробити надзвичайно смачний сендвіч з томатами: оригінальний рецепт від шеф-кухаря

Cендвіч з томатами та сиром / Фото: Credits

Цей бутерброд наповнений багатством смаку, відкусивши шматочок хрумкого хліба з томатом ви відчуєте справжню насолоду.

Він має кремову текстуру Бурата, свіжий аромат домашнього песто, оригінальні нотки руколи, часниковий смак з томатним конфі та бальзамічною глазур'ю. Вся ця смакота знаходиться між двома свіжими та хрусткими половинками багета.

Якщо у вас вже потекли слинки, ось рецепт від Yarin Shachagi, яким він поділився на свої’ сторінці Instagram.

Інгредієнти:

Для свіжого песто:

  • 2 склянки свіжого листя базиліка;
  • 1-2 ст. л підсмажених кедрових горіхів;
  • 1/2 склянки тертого Пармезану;
  • 2-3 зубчики часнику;
  • 1/4 ч. л солі;
  • 3 ст. л оливкової олії;
  • 2 ст. л води (за бажанням, для легшої текстури)

Для конфі з томатів "Чері":

  • 3 зубчики часнику (очищені);
  • 3 ст. ложки оливкової олії;
  • 1/2 склянки Чері;
  • 1 гілочка розмарину (за бажанням);
  • 1 ч. л солі;
  • 1 ч. л чорного меленого перцю

Додаткові інгредієнти:

  • 1 багет, злегка підсмажений;
  • 1 кулька сиру бурата;
  • 3 ст. л свіжої руколи;
  • 1 ч. л олії чилі (за бажанням);
  • 2 ч. л бальзамічної глазурі

Інструкції:

1. Приготуйте конфі з Чері:

  • Розігрійте духовку до 168°C;
  • У спеціальному посуді змішайте зубчики часнику, Чері, розмарин, оливкову олію, сіль і перець;
  • Випікати 30-40 хв, поки помідори не стануть м'якими.

2. Приготуйте песто:

  • У кухонному комбайні змішайте базилік, кедрові горіхи, сир пармезан, часник і сіль.
  • Поступово додайте оливкову олію до однорідності. Додайте води, якщо потрібно, для легшої текстури.

3. Зберіть сендвіч:

  • Намажте песто нижню половину підсмаженого багета.
  • Викладіть свіжу руколу, потім наріжте та рівномірно розподіліть Бурату.
  • Збризніть олією чилі, зверху покладіть конфі з Чері та завершіть крапелькою бальзамічної глазурі.
  • Накрийте верхньою половиною багета.

Відразу подавайте до столу і насолоджуйтесь смакотою!

Такий бутерброд точно не залишить нікого байдужим, головне не робити багато, бо просто неможливо зупинитись.

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