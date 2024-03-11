Як зробити омлетну троянду: рецепт від кухаря

Омлет - це класична страва, яка може бути швидким рішенням для сніданку, обіду або вечері. Якщо ви хочете здивувати близьких своєю оригінальністю, приготуйте омлет троянду.
Ключ до успішного дня - правильний та смачний сніданок, особливо якщо його можна легко та швидко приготувати! Так, кухар Марсело Конрадо продемонстрував у своєму Instagram як не просто приготувати омлет, а й зробити його схожим на троянду.
Приготування омлету
Збийте яйця, молоко, додайте сіль. У розігріту сковорідці налийте олію, потім влийте яєчну суміш.
Як зробити троянду
Через кілька секунд, коли яйця схопляться за допомогою паличок для суші протягніть омлет у середину по діаметру яєчного кола, щоб палички зійшлися, і починайте закручувати його, при цьому трохи струшуючи сковорідку, як показано на відео.
Подавайте омлет, розмістивши його на гарнірі.
Тепер ваше омлет стане не лише смачним, але й естетично привабливим!
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