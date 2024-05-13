Шампанське з квітами та лимоном в льоду: як приготувати ефектний коктейль

Ви маєте спробувати цей красивий та оригінальний літній напій. Його можна приготувати, як у дорослій, так і у дитячій версіях. Цей напій ідеально підійде аби втамувати спрагу. Варіації його наповнення будуть залежати від вашої фантазії та бажань.
Інгредієнти
- Лимон
- 20 г
- М'ята
- 5г
- Їстівна квітка
- 5г
- Ігристе вино
- 150 мл
Приготування:
Тож, лимонне наповнення автор Katrine Fæster Agesen виготовляла у формі для кексів, які заповнила наполовину лимоном, м’ятою та їстівною квіткою. Заготівку треба покласти у морозильну камеру на 24 години.
Потім просто подайте у красивій склянці з ігристим вином, мінеральною водою, чи содовою для дітей. Також, буде неймовірно смакувати з соком. Можна зробити максимально «дорослий» та п’янкий варіант цього коктейлю, заливши у форму не воду, а шампанське, чи легке вино.
Можете замінити лимон на сезонні ягоди та фрукти. Такий напій добре смакувати з кавуном. Ідеально підійде для довгих теплих днів, а також приємних літніх вечорів.
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