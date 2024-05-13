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Шампанське з квітами та лимоном в льоду: як приготувати ефектний коктейль

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
75 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
28
Час на прочитання
1 хв
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Шампанське з квітами та лимоном в льоду: як приготувати ефектний коктейль

Коктейль з квітами та лимоном / Фото: Credits

Ви маєте спробувати цей красивий та оригінальний літній напій. Його можна приготувати, як у дорослій, так і у дитячій версіях. Цей напій ідеально підійде аби втамувати спрагу. Варіації його наповнення будуть залежати від вашої фантазії та бажань.

Інгредієнти

Лимон
20 г
М'ята
Їстівна квітка
Ігристе вино
150 мл

Приготування:

Тож, лимонне наповнення автор Katrine Fæster Agesen виготовляла у формі для кексів, які заповнила наполовину лимоном, м’ятою та їстівною квіткою. Заготівку треба покласти у морозильну камеру на 24 години.

Потім просто подайте у красивій склянці з ігристим вином, мінеральною водою, чи содовою для дітей. Також, буде неймовірно смакувати з соком. Можна зробити максимально «дорослий» та п’янкий варіант цього коктейлю, заливши у форму не воду, а шампанське, чи легке вино.

Можете замінити лимон на сезонні ягоди та фрукти. Такий напій добре смакувати з кавуном. Ідеально підійде для довгих теплих днів, а також приємних літніх вечорів.

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