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Як зробити рол з лаваша: рецепт від фудблогерки

Як зробити рол з лаваша: рецепт від фудблогерки

Як зробити рол з лаваша / Фото: Credits

Коли хочеться чогось смачного, але не знаєте чого, спробуйте приготувати такий зелений рол.

Фудблогерка alionakarpiuk в одному зі своїх відео показала цікавий та смачний рецепт ролу з лаваша з тунцем, який можна зробити як до святкового столу, так і просто на сніданок.

Інгредієнти

Сир твердий
Тунець
Огірок
Майонез
Лаваш
Гірчиця
Яйце варене

Приготування:

  • Розстеліть лаваш і намастіть його майонезом та гірчицею;
  • Викладіть на нього огірок порізаний соломкою, натерте на терку яйце та твердий сир, тунець;
  • Викладати все треба на повну довжину лаваша одне за одним;
  • Обережно його скрутіть і наріжте скибочками близько 2 см завширшки.

Поради:

  • Майонез можна замінити на несолодкий йогурт;
  • Лаваш обирайте до смаку, головне, щоб він не ламався і не був крихким;
  • Начинку можете змінювати на власний розсуд.
@alionakarpiuk Зелений рол з лаваша -сир -тунець -огірок -майонез або йогурт @РЕЦЕПТИ ТМ «ЩЕДРИК» -лаваш -гірчиця -яйце #лаваш #лавашзтунцем #святковістрави #рулетизлаваша ♬ Who Loves The Sun - Jo.Ke & Nu

Лаваш виходить досить смачний і може бути мінімально калорійним, якщо приготувати його з домашнім майонезом, наприклад.

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