Як зробити рол з лаваша: рецепт від фудблогерки

Коли хочеться чогось смачного, але не знаєте чого, спробуйте приготувати такий зелений рол.
Фудблогерка alionakarpiuk в одному зі своїх відео показала цікавий та смачний рецепт ролу з лаваша з тунцем, який можна зробити як до святкового столу, так і просто на сніданок.
Інгредієнти
- Сир твердий
- Тунець
- Огірок
- Майонез
- Лаваш
- Гірчиця
- Яйце варене
Приготування:
- Розстеліть лаваш і намастіть його майонезом та гірчицею;
- Викладіть на нього огірок порізаний соломкою, натерте на терку яйце та твердий сир, тунець;
- Викладати все треба на повну довжину лаваша одне за одним;
- Обережно його скрутіть і наріжте скибочками близько 2 см завширшки.
Поради:
- Майонез можна замінити на несолодкий йогурт;
- Лаваш обирайте до смаку, головне, щоб він не ламався і не був крихким;
- Начинку можете змінювати на власний розсуд.
@alionakarpiuk Зелений рол з лаваша -сир -тунець -огірок -майонез або йогурт @РЕЦЕПТИ ТМ «ЩЕДРИК» -лаваш -гірчиця -яйце #лаваш #лавашзтунцем #святковістрави #рулетизлаваша ♬ Who Loves The Sun - Jo.Ke & Nu
Лаваш виходить досить смачний і може бути мінімально калорійним, якщо приготувати його з домашнім майонезом, наприклад.
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