Як зробити рол з лаваша: рецепт від фудблогерки

Коли хочеться чогось смачного, але не знаєте чого, спробуйте приготувати такий зелений рол.

Фудблогерка alionakarpiuk в одному зі своїх відео показала цікавий та смачний рецепт ролу з лаваша з тунцем, який можна зробити як до святкового столу, так і просто на сніданок.

Інгредієнти Сир твердий Тунець Огірок Майонез Лаваш Гірчиця Яйце варене

Приготування:

Розстеліть лаваш і намастіть його майонезом та гірчицею;

Викладіть на нього огірок порізаний соломкою, натерте на терку яйце та твердий сир, тунець;

Викладати все треба на повну довжину лаваша одне за одним;

Обережно його скрутіть і наріжте скибочками близько 2 см завширшки.

Поради:

Майонез можна замінити на несолодкий йогурт;

Лаваш обирайте до смаку, головне, щоб він не ламався і не був крихким;

Начинку можете змінювати на власний розсуд.

Лаваш виходить досить смачний і може бути мінімально калорійним, якщо приготувати його з домашнім майонезом, наприклад.

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