Як зробити смачні та поживні солодкі рисові кульки: рецептом поділився нутриціолог

Швидкий рецепт корисних солодощів, що дуже сподобаються вашій родині.
На своїй сторінці нутриціолог Levi Jensen опублікував рецепт смачних солодощів, які прийдуться до смаку дітям і тим, хто активно займається спортом. Адже смаколики надзвичайно поживні та дуже схожі на магазинний фітнес батончик, але цей домашній та з натуральних інгредієнтів.
Інгредієнти
- Рисові хлібці
- 10
- Банан
- 1 шт
- Фініки (великі)
- 5 шт
- Арахісова паста
- 1/3 чашки
- Чорний шоколад
Приготування:
- Змішайте рисові хлібці, банан, фініки та арахісову пасту в кухонному комбайні чи блендері;
- Зробіть з них тугі кульки;
- Занурте в темний шоколад, за допомогою зубочистки;
- Покладіть у холодильник на декілька хвилин.
Порада:
- Можете додати більше рисових хлібців, адже вони бувають різні за складом;
- Не беріть солонуваті хлібці
Зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику та насолоджуйтесь!
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