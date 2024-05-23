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Як зробити смачні та поживні солодкі рисові кульки: рецептом поділився нутриціолог

Як зробити смачні та поживні солодкі рисові кульки: рецептом поділився нутриціолог

Натуральні цукерки / Фото: Credits

Швидкий рецепт корисних солодощів, що дуже сподобаються вашій родині.

На своїй сторінці нутриціолог Levi Jensen опублікував рецепт смачних солодощів, які прийдуться до смаку дітям і тим, хто активно займається спортом. Адже смаколики надзвичайно поживні та дуже схожі на магазинний фітнес батончик, але цей домашній та з натуральних інгредієнтів.

Інгредієнти

Рисові хлібці
10
Банан
1 шт
Фініки (великі)
5 шт
Арахісова паста
1/3 чашки
Чорний шоколад

Приготування:

  • Змішайте рисові хлібці, банан, фініки та арахісову пасту в кухонному комбайні чи блендері;
  • Зробіть з них тугі кульки;
  • Занурте в темний шоколад, за допомогою зубочистки;
  • Покладіть у холодильник на декілька хвилин.

Порада:

  • Можете додати більше рисових хлібців, адже вони бувають різні за складом;
  • Не беріть солонуваті хлібці

Зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику та насолоджуйтесь!

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