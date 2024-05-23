Як зробити смачні та поживні солодкі рисові кульки: рецептом поділився нутриціолог

На своїй сторінці нутриціолог Levi Jensen опублікував рецепт смачних солодощів, які прийдуться до смаку дітям і тим, хто активно займається спортом. Адже смаколики надзвичайно поживні та дуже схожі на магазинний фітнес батончик, але цей домашній та з натуральних інгредієнтів.

Інгредієнти Рисові хлібці 10 Банан 1 шт Фініки (великі) 5 шт Арахісова паста 1/3 чашки Чорний шоколад

Приготування:

Змішайте рисові хлібці, банан, фініки та арахісову пасту в кухонному комбайні чи блендері;

Зробіть з них тугі кульки;

Занурте в темний шоколад, за допомогою зубочистки;

Покладіть у холодильник на декілька хвилин.

Порада:

Можете додати більше рисових хлібців, адже вони бувають різні за складом;

Не беріть солонуваті хлібці

Зберігайте в герметичному контейнері в холодильнику та насолоджуйтесь!

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