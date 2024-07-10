Як зробити смачний фарширований лаваш: рецепт від тренерки

Цей лаваш може стати ідеальним сніданком і початком вашого продуктивного дня.

Тренерка ZORIA fitness поділилась зі своїми підписниками відеорецептом корисного та смачного лаваша, який стане ідеальною стравою для тих, хто слідкує за своїм харчуванням. Авторка попередила, що зазвичай готує на двох, тому не дає конкретних пропорцій продуктів, щоб читачі орієнтувалися на власні потреби.

Інгредієнти Лаваш Яйця Крем сир Огірки Зелена цибуля Листя салату Авокадо Тунець Сіль Перець

Приготування:

Нарізати огірки кубиками;

До огірків вичавити авокадо, додати тунець та крем сир;

Нарізати цибульку та листя салату і додати до всіх інгредієнтів;

Додати, натерте варене яйце;

Посолити та поперчити;

Все гарненько перемішати;

Розгорнути лаваш і викласти на нього начинку;

Загорнути та підсмажити на сковорідці до золотистого кольору.

Поради:

Замість тунця можете використати куряче м'ясо

Надзвичайно білкова страва, оскільки містить тунець і яйця, а це означає, що ви максимально довго не будете відчувати голоду.

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