Як зробити смачний малиновий десерт з тістом філо: секрет фудблогерки

До цього смачного десерту просто неможливо залишитись байдужим, адже малина надзвичайно влучно відтіняє його солодкий смак.

На своїй сторінці Instagram фудблогерка thefoodhub.by_ilona ділиться з читачами дуже смачними та простими рецептами, якими можна кожного дня тішити себе та свою родину. В одному з відео вона показала рецепт смачного десерту з малиною, який ви захочете зробити та ще не раз повторити.

Інгредієнти Тісто філо 13 листів Вершкове масло 80 г Яйця 2 шт Цукор 2/3 склянки Йогурт 1,5 склянки Малина

Приготування:

Тісто розморозити та скласти кожний лист гармошкою;

Форму змастити маслом та викласти туди тісто;

Яйця, цукор, йогурт та масло добре перемішати або збити блендером;

Залити цією сумішшю тісто та викласти ягоди;

Відправити в розігріту до 190 ℃ піч на 30-40 хв.

Смачного!

Поради:

Замість малини можете використовувати будь-які улюблені ягоди.

Таким смачним десертом, у невеликій кількості ви можете себе побалувати навіть на дієті.

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