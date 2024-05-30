Як зробити смачний малиновий десерт з тістом філо: секрет фудблогерки

До цього смачного десерту просто неможливо залишитись байдужим, адже малина надзвичайно влучно відтіняє його солодкий смак.
На своїй сторінці Instagram фудблогерка thefoodhub.by_ilona ділиться з читачами дуже смачними та простими рецептами, якими можна кожного дня тішити себе та свою родину. В одному з відео вона показала рецепт смачного десерту з малиною, який ви захочете зробити та ще не раз повторити.
Інгредієнти
- Тісто філо
- 13 листів
- Вершкове масло
- 80 г
- Яйця
- 2 шт
- Цукор
- 2/3 склянки
- Йогурт
- 1,5 склянки
- Малина
Приготування:
- Тісто розморозити та скласти кожний лист гармошкою;
- Форму змастити маслом та викласти туди тісто;
- Яйця, цукор, йогурт та масло добре перемішати або збити блендером;
- Залити цією сумішшю тісто та викласти ягоди;
- Відправити в розігріту до 190 ℃ піч на 30-40 хв.
Смачного!
Поради:
Замість малини можете використовувати будь-які улюблені ягоди.
Таким смачним десертом, у невеликій кількості ви можете себе побалувати навіть на дієті.
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