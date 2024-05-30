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Як зробити смачний малиновий десерт з тістом філо: секрет фудблогерки

Як зробити смачний малиновий десерт з тістом філо: секрет фудблогерки

Малиновий десерт з тістом філо / Фото: Credits

До цього смачного десерту просто неможливо залишитись байдужим, адже малина надзвичайно влучно відтіняє його солодкий смак.

На своїй сторінці Instagram фудблогерка thefoodhub.by_ilona ділиться з читачами дуже смачними та простими рецептами, якими можна кожного дня тішити себе та свою родину. В одному з відео вона показала рецепт смачного десерту з малиною, який ви захочете зробити та ще не раз повторити.

Інгредієнти

Тісто філо
13 листів
Вершкове масло
80 г
Яйця
2 шт
Цукор
2/3 склянки
Йогурт
1,5 склянки
Малина

Приготування:

  • Тісто розморозити та скласти кожний лист гармошкою;
  • Форму змастити маслом та викласти туди тісто;
  • Яйця, цукор, йогурт та масло добре перемішати або збити блендером;
  • Залити цією сумішшю тісто та викласти ягоди;
  • Відправити в розігріту до 190 ℃ піч на 30-40 хв.

Смачного!

Поради:

Замість малини можете використовувати будь-які улюблені ягоди.

Таким смачним десертом, у невеликій кількості ви можете себе побалувати навіть на дієті.

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