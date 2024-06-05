Як зробити солоні круасани з шинкою: цікавий рецепт з Instagram

Це ідеальна закуска з листкового тіста, що чудово підійде на сніданок до кави.
На сторінці смачних рецептів Gustoso.tv вийшло відео, як приготувати незвичні солоні круасани з шинкою та сиром. Це набагато смачніше за звичайний бутерброд і така страва сподобається всій вашій родині. Також, вона ідеально підійде для пікніка чи вилазки на природу.
Інгредієнти
- Листкове тісто
- 400 г
- Шинка
- 200 г
- Плавлений сир
- 300 г
- Зелена цибуля
- 100 г
- Яйця
- 1 шт.
Приготування:
- Візьміть тісто і виріжте його за формою кола (так вам буде легше формувати трикутники для круасанів);
- За допомогою лінійки та ножа зробіть з тіста трикутники однакової форми;
- На кожний трикутник покладіть шматок шинки, також трикутної форми для зручності та плавлений сир;
- Розмажте трохи сир по трикутнику тіста;
- Дрібно наріжте зелену цибулю і посипте зверху трикутники;
- Потім заверніть обережно круасани з начинкою;
- Викладіть на деко, попередньо накрите пергаментом;
- Зверху помастіть круасани яйцем;
- Поставте в духовку на 200 °C, на 18 хвилин.
За бажанням начинку можна змінити та вдосконалили.
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