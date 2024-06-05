Як зробити солоні круасани з шинкою: цікавий рецепт з Instagram

Це ідеальна закуска з листкового тіста, що чудово підійде на сніданок до кави.

На сторінці смачних рецептів Gustoso.tv вийшло відео, як приготувати незвичні солоні круасани з шинкою та сиром. Це набагато смачніше за звичайний бутерброд і така страва сподобається всій вашій родині. Також, вона ідеально підійде для пікніка чи вилазки на природу.

Інгредієнти Листкове тісто 400 г Шинка 200 г Плавлений сир 300 г Зелена цибуля 100 г Яйця 1 шт.

Приготування:

Візьміть тісто і виріжте його за формою кола (так вам буде легше формувати трикутники для круасанів);

За допомогою лінійки та ножа зробіть з тіста трикутники однакової форми;

На кожний трикутник покладіть шматок шинки, також трикутної форми для зручності та плавлений сир;

Розмажте трохи сир по трикутнику тіста;

Дрібно наріжте зелену цибулю і посипте зверху трикутники;

Потім заверніть обережно круасани з начинкою;

Викладіть на деко, попередньо накрите пергаментом;

Зверху помастіть круасани яйцем;

Поставте в духовку на 200 °C, на 18 хвилин.

За бажанням начинку можна змінити та вдосконалили.

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