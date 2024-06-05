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Як зробити солоні круасани з шинкою: цікавий рецепт з Instagram

Як зробити солоні круасани з шинкою: цікавий рецепт з Instagram

Як зробити солоні круасани з шинкою / Фото: Getty Images

Це ідеальна закуска з листкового тіста, що чудово підійде на сніданок до кави.

На сторінці смачних рецептів Gustoso.tv вийшло відео, як приготувати незвичні солоні круасани з шинкою та сиром. Це набагато смачніше за звичайний бутерброд і така страва сподобається всій вашій родині. Також, вона ідеально підійде для пікніка чи вилазки на природу.

Інгредієнти

Листкове тісто
400 г
Шинка
200 г
Плавлений сир
300 г
Зелена цибуля
100 г
Яйця
1 шт.

Приготування:

  • Візьміть тісто і виріжте його за формою кола (так вам буде легше формувати трикутники для круасанів);
  • За допомогою лінійки та ножа зробіть з тіста трикутники однакової форми;
  • На кожний трикутник покладіть шматок шинки, також трикутної форми для зручності та плавлений сир;
  • Розмажте трохи сир по трикутнику тіста;
  • Дрібно наріжте зелену цибулю і посипте зверху трикутники;
  • Потім заверніть обережно круасани з начинкою;
  • Викладіть на деко, попередньо накрите пергаментом;
  • Зверху помастіть круасани яйцем;
  • Поставте в духовку на 200 °C, на 18 хвилин.

За бажанням начинку можна змінити та вдосконалили.

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