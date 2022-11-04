Як зробити свіжу італійську пасту своїми руками

Італійці пишаються тим, що в їхніх будинках, звісно, не у всіх, паста приготована вручну, а не куплена у магазині.

Для приготування пасти не потрібно багато інгредієнтів. Так, процес займе набагато більше часу, ніж, якщо ви просто відкриєте пакет із готовою пастою. Але, повірте, свіжа паста – це незабутній смак.

Складники

борошно дрібного помелу — 100 г

манне борошно — 100 г

2 яйця

оливкова олія — кілька крапель

Приготування

Фото: Credits

Змішайте борошна, викладіть гіркою на дошці, зробіть поглиблення в центрі. Розбийте обидва яйця всередину і додайте олію.

Використовуючи виделку, збийте яйця, поки вони не стануть світлими та піноподібного стану. Поступово починайте додавати борошно до центру, поки не відчуєте, що тісто досить щільне.

Місіть тісто, поки воно не стане гладким і шовковистим. Загорніть у харчову плівку. Охолодіть протягом 10 хвилин.

Після цього розріжте тісто навпіл і скачайте в кулю.

Фото: Credits

Потім почніть розкачувати, формуючи довгу овальну форму.

Фото: Credits



Продовжуйте розкачувати тісто, доки воно не стане досить тонким. Складіть лист тіста тричі навпіл, потім наріжте тонкими смужками.

Домашню пасту потрібно варити у сильно підсоленій воді близько 4 хвилин.

Далі ви можете подавати її з будь-яким соусом або просто з тертим пармезаном та оливковою олією.

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