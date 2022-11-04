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Як зробити свіжу італійську пасту своїми руками

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
374
Час на прочитання
2 хв
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Як зробити свіжу італійську пасту своїми руками

Фото: Credits

Італійці пишаються тим, що в їхніх будинках, звісно, не у всіх, паста приготована вручну, а не куплена у магазині.

Для приготування пасти не потрібно багато інгредієнтів. Так, процес займе набагато більше часу, ніж, якщо ви просто відкриєте пакет із готовою пастою. Але, повірте, свіжа паста – це незабутній смак.

Складники

  • борошно дрібного помелу — 100 г
  • манне борошно — 100 г
  • 2 яйця
  • оливкова олія — кілька крапель

Приготування

© Credits
Фото: Credits

Змішайте борошна, викладіть гіркою на дошці, зробіть поглиблення в центрі. Розбийте обидва яйця всередину і додайте олію.

Використовуючи виделку, збийте яйця, поки вони не стануть світлими та піноподібного  стану. Поступово починайте додавати борошно до центру, поки не відчуєте, що тісто досить щільне.

Місіть тісто, поки воно не стане гладким і шовковистим. Загорніть у харчову плівку. Охолодіть протягом 10 хвилин.

Після цього розріжте тісто навпіл і скачайте в кулю.

© Credits
Фото: Credits

Потім почніть розкачувати, формуючи довгу овальну форму.

© Credits
Фото: Credits


Продовжуйте розкачувати тісто, доки воно не стане досить тонким. Складіть лист тіста тричі навпіл, потім наріжте тонкими смужками.

Домашню пасту потрібно варити у сильно підсоленій воді близько 4 хвилин.

Далі ви можете подавати її з будь-яким соусом або просто з тертим пармезаном та оливковою олією.

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Дата публікації
Перегляди
374
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