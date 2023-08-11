Як зробити томатний сік на зиму без соковижималки

Якщо немає соковижималки, як приготувати натуральний томатний сік на зиму

Навіть якщо вдома не має соковидавлювача, не засмучуйтеся, смачний томатний сік можна приготуватися і без неї. Готувати доведеться трохи довше, але сік вийде не гіршим за магазинний, натуральним та якісним.

Як зробити томатний сік в блендері

Для приготування цього томатного соку потрібна лише сіль та цукор та помідори.

Інгредієнти:

помідори будь-якого сорту - 3 кг,

сіль - 20 г,

цукор - 50 г.

Щоб приготувати у такий спосіб томатний сік, потрібний блендер та сито чи друшляк

Помідори беремо будь-якого сорту, головне, щоб вони були соковитими.

Просушити помідори та вирізати місце, де вони з'єднуються з ніжкою. Томати порізати тп змолоти у блендері.

Після цього суміш виливаємо у каструлю, доводимо до кипіння. Проварюємо 20 хвилин.

Як приготувати томатний сік без сокковижималки - проварюємо сік

Суміш потрібно постійно перемішувати, піну збирати не потрібно. Через деякий час піна всідається, а рідина піднімається вгору.

Через 20 хвилин проціджуємо та перетираємо гарячий сік через сито чи друшляк. Все зайве залишається на ситі.

Як приготувати томатний сік без сокковижималки - все зайве залишається на ситі

З вказаної кількості інгредієнтів виходить 2 літри соку. Виливаємо його у місткість, доводимо до кипіння, додаємо сіль та цукор. Доводимо до кипіння і кип'ятимо не більше 5 хвилин на слабому вогні.

Виливаємо сік у стерилізовані банки та закручуємо кришками.

Накриваємо банки, щоб вони простояли в теплі ніч.

Як приготувати томатний сік за допомогою м'ясорубки

Якщо не має ні соковижималки, ні блендера, для приготування томатного соку можна скористатися м'ясорубкою, причому без різниці, чи буде це стара м'ясорубка, чи сучасна модель.

Беремо для приготування соку інгредієнти в тій самій пропорції.

Томати миємо, сушимо та нарізаємо на зручні для перекручування частини, вилучивши плодоніжку.

Перекручуємо помідори у м'ясорубці.

Як приготувати томатний сік за допомогою м'ясорубки

Далі повторюємо ті самі кроки, як і у випадку приготування соку за допомогою блендера.

Доводимо суміш у каструлі до кипіння, варимо 20 хвилин.

Проціджуємо та перетираємо гарячий сік через сито чи друшляк, можна використати марлю.

Наливаємо проціджений сік у місткість, доводимо до кипіння, додаємо сіль, цукор, варимо 5 хвилин на слабому вогні.

Розливаємо в банки та закриваємо.

Якщо не має ніякої техніки, як зробити томатний сік

В такому випадку помиті помідори потрібно порізати, викласти в каструлю, закип'ятити. Проварити, помішуючи 20 хвилин. Отриману суміш протерти через друшляк, сито, марлю. Сік поставити на вогонь, довести до кипіння, додати сіль, цукор, проварити 5 хвилин та розлити по банках.

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