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Як зробити їстівні цифри для іменинного торта

Як зробити їстівні цифри для іменинного торта

Як зробити їстівні цифри для іменинного торта / Фото: Credits

Виявляється, зробити цікавий декор для торта не так вже й складно, можете переконатися у цьому самі, спробувавши самостійно виготовити іменинні цифри.

Фудблогерка sallyswelt показала як прости зробити декор для іменинного торта у формі цифр всього лише з двох інгредієнтів.

Інгредієнти

Шоколад
Кондитерське посипання

Приготування:

  • Висипте у ємність кондитерське посипання (її має бути достатньо багато);
  • Розтопіть шоколад, вилийте його у кондитерський мішок;
  • Нанесіть шоколад, у необхідній формі, на посипання (ніби друк 3D принтера);
  • Дайте шоколаду охолонути та затвердіти;
  • Потім дістаньте свої цифри та перекладіть в інший посуд, посипанням вниз;
  • Зверху на цифри знову нанесіть шоколад, поки він не затвердів, вставте у цифри зубочистки та присипте зверху кондитерським посипанням.
  • Дайте цифрам затвердіти.

Поради:

  • Шоколад (білий, чорний, молочний) і посипання (колір та форма) ви можете обрати на власний розсуд;
  • За допомогою цієї техніки ви можете зробити не лише цифри, а й різні фігурки та букви для прикрашання.
  • Цифрами та фігурками можна прикрасити як торти, так і кекси.

Це універсальна техніка для створення цікавого декору до вашої випічки та різних страв.

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