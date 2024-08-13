Як зробити їстівні цифри для іменинного торта

Виявляється, зробити цікавий декор для торта не так вже й складно, можете переконатися у цьому самі, спробувавши самостійно виготовити іменинні цифри.
Фудблогерка sallyswelt показала як прости зробити декор для іменинного торта у формі цифр всього лише з двох інгредієнтів.
Інгредієнти
- Шоколад
- Кондитерське посипання
Приготування:
- Висипте у ємність кондитерське посипання (її має бути достатньо багато);
- Розтопіть шоколад, вилийте його у кондитерський мішок;
- Нанесіть шоколад, у необхідній формі, на посипання (ніби друк 3D принтера);
- Дайте шоколаду охолонути та затвердіти;
- Потім дістаньте свої цифри та перекладіть в інший посуд, посипанням вниз;
- Зверху на цифри знову нанесіть шоколад, поки він не затвердів, вставте у цифри зубочистки та присипте зверху кондитерським посипанням.
- Дайте цифрам затвердіти.
Поради:
- Шоколад (білий, чорний, молочний) і посипання (колір та форма) ви можете обрати на власний розсуд;
- За допомогою цієї техніки ви можете зробити не лише цифри, а й різні фігурки та букви для прикрашання.
- Цифрами та фігурками можна прикрасити як торти, так і кекси.
Це універсальна техніка для створення цікавого декору до вашої випічки та різних страв.
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