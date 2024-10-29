Справжній автентичний борщ: рецепт, якому 300 років

Багато років тому українські господині не мали всіх сучасних інгредієнтів для приготування нашого улюбленого борщу, однак це не завадило їм створити страву, яка й сьогодні вважається унікальним кулінарним символом України.

Усі ми звикли до українського борщу з глибоким червоним кольором, ароматними спеціями та насиченим смаком, що поєднує в собі кислувату нотку буряка, солодкуватий присмак овочів і м'ясний аромат. Але чи замислювалися ви, яким був український борщ близько 300 років тому, на сторінці lanas_diet показали, як приготувати автентичний рецепт, який дозволить поринути в атмосферу минулого та відчути смак справжнього українського борщу.

Цей рецепт зберігся з часів, коли основними інгредієнтами борщу були свині реберця та традиційні овочі: буряк, капуста, морква та цибуля. Борщ варився на спеціях, які були доступні в ті часи, та насичувався кислинкою завдяки буряковому квасу, який додавав кольору і неймовірного смаку.

Інгредієнти Свині ребра 700 г Буряк сирий 2 шт. Буряк квашений (в такому ж об'ємі, як і сирий буряк) Морква 1 шт. Цибуля 2 шт. Капуста 1/2 головки Борошно 2 ст. л Буряковий квас 500 мл Смалець Сіль 1 ст. л Перець духмяний Лавровий лист 1-2 шт.

Приготування:

Почніть із приготування бульйону на основі свиних реберець. Відваріть їх до готовності. В старовину борщ варили на копчених ребрах, що додавало особливого присмаку. Якщо ви любите цей смак, сміливо використовуйте копчене м’ясо, а якщо ні — звичайні свині ребра підійдуть ідеально. Поки вариться бульйон, підготуйте овочі. Буряк можна нашинкувати чи натерти на тертці. Наріжте моркву, цибулю та капусту. Також, якщо хочете, можете натерти їх на терці. На окремій пательні тушкуйте сирий та квашений буряк. Квашений буряк додає страві кислинки, а також колір, відомий кожному поціновувачу борщу. Додайте буряковий квас і залиште овочі на малому вогні, щоб вони мліли. Цей процес зберігає яскравість буряка і надає страві характерного борщового кольору. На іншій пательні на смальці обсмажте нарізану цибулю та моркву. Як тільки овочі розм'якнуть, додайте борошно, перемішайте та доведіть до золотистого кольору. Додайте піджарку в готовий бульйон — це збагатить смак борщу і додасть легку густоту. Нарізану капусту додайте у бульйон і варіть її протягом кількох хвилин. Через кілька хвилин додайте тушкований буряк із квасом і варіть ще 5 хвилин. На завершення додайте спеції: сіль, кілька горошин духмяного перцю та лавровий лист.

Поради:

За бажанням можна трохи прокип'ятити буряковий квас окремо та додати безпосередньо перед подачею на стіл, що додасть борщу ще більш насиченого кольору та кислоти. Це також можна робити замість сметани або навіть разом із нею.

І хоч український борщ зазнав з часом змін і сьогодні набув нових відтінків смаку, цей старовинний рецепт нагадує про те, що справжній смак не потребує складних інгредієнтів. Буряк, капуста, свинина і спеції — достатньо для того, щоб створити дивовижну страву, яка буде наповнена теплом і ароматом рідного дому.

Подайте борщ гарячим, з хрустким житнім хлібом і насолоджуйтеся смаком, який ми зберігаємо вже багато століть і передаємо із покоління у покоління.

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