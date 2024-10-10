Якщо овочі не поспіли: рецепт чатні з зелених томатів

Це ідеальний спосіб зберегти врожай та насолоджуватися смачними стравами протягом зими.

Садівник Jamie Walton пропонує ідеальний спосіб використати незрілі помідори, що залишилися на вашому городі, — приготувати смачний індійський соус чатні. Цей універсальний соус не тільки збереже смак літа, а й додасть яскравості вашим зимовим стравам.

Інгредієнти Зелені помідори 1 кг Цибуля 250 г Яблука 250 г Сушені фрукти 200 г Цукор 200 г Яблучний оцет 1 л Спеції 3 ст. л Сіль 1 ч. л

Приготування:

Наріжте зелені помідори та посипте сіллю, залиште їх на ніч, щоб видалити частину води. Це допоможе зробити чатні густішим;

У попередньо розігріту пательню додайте яблучний оцет разом із цукром. Перемішайте все до розчинення цукру;

Додайте нарізану кубиками цибулю, яблука та зелені помідори. Додайте також сухі фрукти та спеції;

Добре перемішайте всі інгредієнти та залиште варитися на середньому вогні приблизно на годину, поки суміш не досягне приємної густини;

Розкладіть гаряче чатні в стерилізовані банки та закрутіть.

Поради:

Якщо чатні не досить гаряче, щоб закрити банки без кип’ятіння, поставте наповнені банки у каструлю з гарячою водою та кип’ятіть 15 хвилин.

Зберігайте банки в прохолодному, темному місці, так вони можуть зберігатися місяцями.

Приготування чатні з зелених помідорів — це не лише відмінний спосіб зберегти урожай, але й можливість додати яскравий смак до ваших страв.

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