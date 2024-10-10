Якщо овочі не поспіли: рецепт чатні з зелених томатів

Це ідеальний спосіб зберегти врожай та насолоджуватися смачними стравами протягом зими.
Садівник Jamie Walton пропонує ідеальний спосіб використати незрілі помідори, що залишилися на вашому городі, — приготувати смачний індійський соус чатні. Цей універсальний соус не тільки збереже смак літа, а й додасть яскравості вашим зимовим стравам.
Інгредієнти
- Зелені помідори
- 1 кг
- Цибуля
- 250 г
- Яблука
- 250 г
- Сушені фрукти
- 200 г
- Цукор
- 200 г
- Яблучний оцет
- 1 л
- Спеції
- 3 ст. л
- Сіль
- 1 ч. л
Приготування:
- Наріжте зелені помідори та посипте сіллю, залиште їх на ніч, щоб видалити частину води. Це допоможе зробити чатні густішим;
- У попередньо розігріту пательню додайте яблучний оцет разом із цукром. Перемішайте все до розчинення цукру;
- Додайте нарізану кубиками цибулю, яблука та зелені помідори. Додайте також сухі фрукти та спеції;
- Добре перемішайте всі інгредієнти та залиште варитися на середньому вогні приблизно на годину, поки суміш не досягне приємної густини;
- Розкладіть гаряче чатні в стерилізовані банки та закрутіть.
Поради:
- Якщо чатні не досить гаряче, щоб закрити банки без кип’ятіння, поставте наповнені банки у каструлю з гарячою водою та кип’ятіть 15 хвилин.
- Зберігайте банки в прохолодному, темному місці, так вони можуть зберігатися місяцями.
Приготування чатні з зелених помідорів — це не лише відмінний спосіб зберегти урожай, але й можливість додати яскравий смак до ваших страв.
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