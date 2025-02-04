Яловичі щічки: рецепт ароматної мʼясної страви ресторанного рівня

Ці ніжні, ароматні щічки – справжній кулінарний шедевр, який вражає своєю текстурою та насиченим смаком.

Рецепт яловичих щічок, про який розповіли на сторінці treskablog, дасть вам можливість насолодитися ресторанним смаком, не виходячи з дому.

Інгредієнти Олія 2-3 ложки Яловичі щічки 1 кг Цибуля 1 шт. Морква 1 шт. Корінь петрушки 1 шт. Часник 2 зубчики Лавровий листок 2 шт. Духмяний перець 4 шт. Томатний сік 500 мл Сіль

Приготування

Розігрійте глибоку пательню з невеликою кількістю олії. Коли вона добре нагріється, обсмажте яловичі щічки з обох сторін до отримання золотистої скоринки. Після обсмаження щічок додайте у пательню базові овочі – нарізану цибулю, моркву, невеликий корінь петрушки, а також подрібнений часник. Додайте лаврові листи, духмяний перець та сіль до свого смаку. Залийте все 500 мл томатного соку. Зменшіть вогонь і тушкуйте страву протягом 2-3 годин. Коли щічки стануть ніжними, вийміть їх на тарілку. Овочі перебийте у блендері до стану густого соусу.

Яловичі щічки – це не просто мʼясо, а справжній символ ресторанного рівня, який можна приготувати вдома. Завдяки тривалому тушкуванню у томатному соусі, мʼясо стає неймовірно ніжним, а спеції та овочі створюють багатошарову композицію смаку.

Насолоджуйтеся приготуванням, експериментуйте з приправами і нехай цей рецепт стане одним із ваших улюблених, адже кожен шматочок перенесе вас у світ справжнього ресторанного шику.

Смачного!

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