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Яловичі щічки: рецепт ароматної мʼясної страви ресторанного рівня

Яловичі щічки: рецепт ароматної мʼясної страви ресторанного рівня

Яловичі щічки / Фото: Associated Press

Ці ніжні, ароматні щічки – справжній кулінарний шедевр, який вражає своєю текстурою та насиченим смаком.

Рецепт яловичих щічок, про який розповіли на сторінці treskablog, дасть вам можливість насолодитися ресторанним смаком, не виходячи з дому.  

Інгредієнти

Олія 
2-3 ложки
Яловичі щічки 
1 кг
Цибуля
1 шт.
Морква 
1 шт.
Корінь петрушки 
1 шт.
Часник
2 зубчики
Лавровий листок
2 шт.
Духмяний перець 
4 шт.
Томатний сік 
500 мл
Сіль

Приготування

  1. Розігрійте глибоку пательню з невеликою кількістю олії. Коли вона добре нагріється, обсмажте яловичі щічки з обох сторін до отримання золотистої скоринки. 
  2. Після обсмаження щічок додайте у пательню базові овочі – нарізану цибулю, моркву, невеликий корінь петрушки, а також подрібнений часник.
  3. Додайте лаврові листи, духмяний перець та сіль до свого смаку. 
  4. Залийте все 500 мл томатного соку. Зменшіть вогонь і тушкуйте страву протягом 2-3 годин. 
  5. Коли щічки стануть ніжними, вийміть їх на тарілку. Овочі перебийте у блендері до стану густого соусу.

Яловичі щічки – це не просто мʼясо, а справжній символ ресторанного рівня, який можна приготувати вдома. Завдяки тривалому тушкуванню у томатному соусі, мʼясо стає неймовірно ніжним, а спеції та овочі створюють багатошарову композицію смаку. 

Насолоджуйтеся приготуванням, експериментуйте з приправами і нехай цей рецепт стане одним із ваших улюблених, адже кожен шматочок перенесе вас у світ справжнього ресторанного шику. 

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати запечені фрикадельки у томатному соусі.

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