Яловичі щічки: рецепт ароматної мʼясної страви ресторанного рівня

Ці ніжні, ароматні щічки – справжній кулінарний шедевр, який вражає своєю текстурою та насиченим смаком.
Рецепт яловичих щічок, про який розповіли на сторінці treskablog, дасть вам можливість насолодитися ресторанним смаком, не виходячи з дому.
Інгредієнти
- Олія
- 2-3 ложки
- Яловичі щічки
- 1 кг
- Цибуля
- 1 шт.
- Морква
- 1 шт.
- Корінь петрушки
- 1 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Лавровий листок
- 2 шт.
- Духмяний перець
- 4 шт.
- Томатний сік
- 500 мл
- Сіль
Приготування
- Розігрійте глибоку пательню з невеликою кількістю олії. Коли вона добре нагріється, обсмажте яловичі щічки з обох сторін до отримання золотистої скоринки.
- Після обсмаження щічок додайте у пательню базові овочі – нарізану цибулю, моркву, невеликий корінь петрушки, а також подрібнений часник.
- Додайте лаврові листи, духмяний перець та сіль до свого смаку.
- Залийте все 500 мл томатного соку. Зменшіть вогонь і тушкуйте страву протягом 2-3 годин.
- Коли щічки стануть ніжними, вийміть їх на тарілку. Овочі перебийте у блендері до стану густого соусу.
Яловичі щічки – це не просто мʼясо, а справжній символ ресторанного рівня, який можна приготувати вдома. Завдяки тривалому тушкуванню у томатному соусі, мʼясо стає неймовірно ніжним, а спеції та овочі створюють багатошарову композицію смаку.
Насолоджуйтеся приготуванням, експериментуйте з приправами і нехай цей рецепт стане одним із ваших улюблених, адже кожен шматочок перенесе вас у світ справжнього ресторанного шику.
Смачного!
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