Яйця, фаршировані авокадо: що робити, якщо ви не доїли крашанки

Якщо після свят у вас залишилося багато варених яєць, які ніхто не їсть, приготуйте з них оригінальну закуску. Іноді вона запам'ятовується гостям більше, ніж основна страва.
Приготуйте фаршировані яйця з авокадо, гарантуємо, що ви подаватимете цю закуску на кожній вечірці, яку влаштовуєте, відтепер і назавжди.
Складники
- яйця — 10 шт.
- авокадо — 1 шт.
- лимонний сік — 1 столова ложка
- майонез — 2 столові ложки
- дижонська гірчиця — 1 столова ложка
- гострий соус (за бажанням) — 1 чайна ложка
- сіль та свіжомелений чорний перець
- зелена цибуля — 2 пірʼїни, нарізані
Приготування
Варені яйця очистіть і розріжте вздовж навпіл. Видаліть жовтки і помістіть їх у невелику миску.
Перекладіть авокадо в миску з жовтками і додайте лимонний сік, майонез, гірчицю та гострий соус (якщо використовуєте). Розімніть суміш виделкою до однорідності. Додати сіль та перець за смаком.
Викладіть суміш ложкою на половинки яєчних білків і прикрасьте кожну кількома зубчиками зеленої цибулі. Яйця можна подавати одразу або зберігати до доби у холодильнику в герметичному контейнері.
Порада
- Якщо ви готуєте заздалегідь, додайте зелену цибулю перед подаванням на стіл.
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