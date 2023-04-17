Яйця, фаршировані авокадо: що робити, якщо ви не доїли крашанки

Якщо після свят у вас залишилося багато варених яєць, які ніхто не їсть, приготуйте з них оригінальну закуску. Іноді вона запам'ятовується гостям більше, ніж основна страва.

Приготуйте фаршировані яйця з авокадо, гарантуємо, що ви подаватимете цю закуску на кожній вечірці, яку влаштовуєте, відтепер і назавжди.

Складники

яйця — 10 шт.

авокадо — 1 шт.

лимонний сік — 1 столова ложка

майонез — 2 столові ложки

дижонська гірчиця — 1 столова ложка

гострий соус (за бажанням) — 1 чайна ложка

сіль та свіжомелений чорний перець

зелена цибуля — 2 пірʼїни, нарізані

Приготування

Варені яйця очистіть і розріжте вздовж навпіл. Видаліть жовтки і помістіть їх у невелику миску.

Перекладіть авокадо в миску з жовтками і додайте лимонний сік, майонез, гірчицю та гострий соус (якщо використовуєте). Розімніть суміш виделкою до однорідності. Додати сіль та перець за смаком.

Викладіть суміш ложкою на половинки яєчних білків і прикрасьте кожну кількома зубчиками зеленої цибулі. Яйця можна подавати одразу або зберігати до доби у холодильнику в герметичному контейнері.

Порада

Якщо ви готуєте заздалегідь, додайте зелену цибулю перед подаванням на стіл.

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