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Яйця, фаршировані авокадо: що робити, якщо ви не доїли крашанки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
371
Час на прочитання
1 хв
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Яйця, фаршировані авокадо: що робити, якщо ви не доїли крашанки

Фото: Credits

Якщо після свят у вас залишилося багато варених яєць, які ніхто не їсть, приготуйте з них оригінальну закуску. Іноді вона запам'ятовується гостям більше, ніж основна страва.

Приготуйте фаршировані яйця з авокадо, гарантуємо, що ви подаватимете цю закуску на кожній вечірці, яку влаштовуєте, відтепер і назавжди.

Складники

  • яйця — 10 шт.
  • авокадо — 1 шт.
  • лимонний сік — 1 столова ложка
  • майонез — 2 столові ложки
  • дижонська гірчиця — 1 столова ложка
  • гострий соус (за бажанням) — 1 чайна ложка
  • сіль та свіжомелений чорний перець
  • зелена цибуля — 2 пірʼїни, нарізані

Приготування

Варені яйця очистіть і розріжте вздовж навпіл. Видаліть жовтки і помістіть їх у невелику миску.

Перекладіть авокадо в миску з жовтками і додайте лимонний сік, майонез, гірчицю та гострий соус (якщо використовуєте). Розімніть суміш виделкою до однорідності. Додати сіль та перець за смаком.

Викладіть суміш ложкою на половинки яєчних білків і прикрасьте кожну кількома зубчиками зеленої цибулі. Яйця можна подавати одразу або зберігати до доби у холодильнику в герметичному контейнері.

Порада

  • Якщо ви готуєте заздалегідь, додайте зелену цибулю перед подаванням на стіл.

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Дата публікації
Перегляди
371
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