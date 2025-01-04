Яйця фаршировані креветками: рецепт ефектної закуски

Якщо ви хочете здивувати та порадувати своїх гостей, приготуйте красиву та апетитну закуску з морепродуктами.
Вам знадобляться яйця, креветки, вибирайте тільки якісні часник, майонез та спеції. Подайте закуску на гарному блюді та прикрасьте зеленню.
Інгредієнти
- відварні креветки очищені
- 150 г
- яйця курячі
- 5 шт.
- часник
- 1 зубчик
- майонез
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- зелень (кріп, петрушка)
- сіль
- Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть, розріжте на половинки і акуратно відокремте жовтки від білків.
- Креветки розморозьте заздалегідь у холодильнику, десять штук залиште цілими, інші дрібно наріжте.
- Часник очистіть та натріть на дрібну тертку.
- У мисці з'єднайте жовтки, часник, перець чорний мелений, сіль, майонез, креветки та перемішайте. Наповніть білки начинкою, наколіть креветку на шпажку і вставте в яйце. Прикрасьте зеленню.
Поради:
- За бажанням закуску можна прикрасити замість зелені свіжим огірком.
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