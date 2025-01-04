Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яйця фаршировані креветками: рецепт ефектної закуски

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
247 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
161
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Яйця фаршировані креветками: рецепт ефектної закуски

Яйця фаршировані креветками / Фото: Credits

Якщо ви хочете здивувати та порадувати своїх гостей, приготуйте красиву та апетитну закуску з морепродуктами.

Вам знадобляться яйця, креветки, вибирайте тільки якісні часник, майонез та спеції. Подайте закуску на гарному блюді та прикрасьте зеленню.

Інгредієнти

відварні креветки очищені
150 г
яйця курячі
5 шт.
часник
1 зубчик
майонез
1 ст. л.
перець чорний мелений
зелень (кріп, петрушка)
сіль
  1. Яйця відваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть, розріжте на половинки і акуратно відокремте жовтки від білків.
  2. Креветки розморозьте заздалегідь у холодильнику, десять штук залиште цілими, інші дрібно наріжте.
  3. Часник очистіть та натріть на дрібну тертку.
  4. У мисці з'єднайте жовтки, часник, перець чорний мелений, сіль, майонез, креветки та перемішайте. Наповніть білки начинкою, наколіть креветку на шпажку і вставте в яйце. Прикрасьте зеленню.

Поради:

  • За бажанням закуску можна прикрасити замість зелені свіжим огірком.

Читайте також:

Справжня смакота на обід! Рецепт вершкового кукурудзяного супу від Руслана Сенічкіна

Справжня смакота на обід! Рецепт вершкового кукурудзяного супу від Руслана Сенічкіна

Повʼязані теми:

Наступна публікація