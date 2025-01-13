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Яйця, фаршировані шпротами: рецепт ефектної закуски

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
202 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
475
Час на прочитання
1 хв
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Яйця, фаршировані шпротами: рецепт ефектної закуски

Яйця, фаршировані шпротами / Фото: Credits

Яйця, фаршировані шпротами – універсальна холодна закуска, яка стане окрасою будь-якого застілля.

Страва готується нескладно. Виходить смачною, а цілі шпроти на фаршированих яйцях нададуть закусці оригінального вигляду.

Інгредієнти

яйце куряче
5 шт.
шпроти
1 банка
майонез
1 ст. л.
гірчиця діжонська
1 ч. л.
перець чорний мелений
цибуля зелена
зелень кропу
сіль
  1. Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте, обережно розріжте вздовж на дві половинки та вийміть жовтки.
  2. Зелену цибулю помийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
  3. Шпроти дістаньте з банки. Якщо вони великі, розріжте їх на половинки та залиште десять штук з хвостиками для прикрашання. У решти рибки відріжте хвостики, викладіть їх до жовтків, додайте майонез, гірчицю, чорний мелений перець, сіль і добре розімніть виделкою. Викладіть зелену цибулю та перемішайте.
  4. Білки наповніть начинкою без верху. Перекладіть залишки начинки до кондитерського мішка і, стискаючи його, зробіть начинкою малюнок на кожному яйці. Встроміть рибки з хвостиками у яйця, злегка притискаючи, та прикрасьте зеленню кропу.

Поради:

  • Начинку можна перебити блендером.

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