Яйця, фаршировані шпротами: рецепт ефектної закуски

Яйця, фаршировані шпротами – універсальна холодна закуска, яка стане окрасою будь-якого застілля.
Страва готується нескладно. Виходить смачною, а цілі шпроти на фаршированих яйцях нададуть закусці оригінального вигляду.
Інгредієнти
- яйце куряче
- 5 шт.
- шпроти
- 1 банка
- майонез
- 1 ст. л.
- гірчиця діжонська
- 1 ч. л.
- перець чорний мелений
- цибуля зелена
- зелень кропу
- сіль
- Яйця відваріть круто 10 хвилин від моменту закипання. Остудіть, очистьте, обережно розріжте вздовж на дві половинки та вийміть жовтки.
- Зелену цибулю помийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
- Шпроти дістаньте з банки. Якщо вони великі, розріжте їх на половинки та залиште десять штук з хвостиками для прикрашання. У решти рибки відріжте хвостики, викладіть їх до жовтків, додайте майонез, гірчицю, чорний мелений перець, сіль і добре розімніть виделкою. Викладіть зелену цибулю та перемішайте.
- Білки наповніть начинкою без верху. Перекладіть залишки начинки до кондитерського мішка і, стискаючи його, зробіть начинкою малюнок на кожному яйці. Встроміть рибки з хвостиками у яйця, злегка притискаючи, та прикрасьте зеленню кропу.
Поради:
- Начинку можна перебити блендером.
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