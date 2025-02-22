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Яйця, фаршировані смаженою цибулею, горіхами та сиром: рецепт незвичайної закуски

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
234 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
279
Час на прочитання
1 хв
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Яйця, фаршировані смаженою цибулею, горіхами та сиром: рецепт незвичайної закуски

Яйця фаршировані смаженою цибулею, горіхами та сиром / Фото: Credits

Простий та бюджетний варіант закуски, яка прикрасить будь-яке застілля.

Яйця, фаршировані обсмаженою цибулею, волоським горіхом та сиром неодмінно здивують ваших гостей незвичайним смаком.

Інгредієнти

яйця курячі
5 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
волоські горіхи
5 шт.
сметана
2 ст. л.
сир пармезан
70 г
вершкове масло
30 г
перець чорний мелений
сіль
  1. Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і розріжте навпіл. Білки відкладіть убік, а жовтки викладіть у миску.
  2. Цибулю очистіть, помийте, наріжте на дрібні кубики і обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
  3. Сир натріть на дрібну тертку.
  4. Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді та дрібно подрібніть.
  5. Викладіть обсмажену цибулю до жовтків, додайте горіхи, чорний мелений перець, сіль, сметану і добре розітріть в однорідну масу. Цією масою начиніть половинки яєць і посипте сиром.

Поради:

  • Сир використовуйте будь-який.

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