Яйця, фаршировані смаженою цибулею, горіхами та сиром: рецепт незвичайної закуски

Простий та бюджетний варіант закуски, яка прикрасить будь-яке застілля.
Яйця, фаршировані обсмаженою цибулею, волоським горіхом та сиром неодмінно здивують ваших гостей незвичайним смаком.
Інгредієнти
- яйця курячі
- 5 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- волоські горіхи
- 5 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- сир пармезан
- 70 г
- вершкове масло
- 30 г
- перець чорний мелений
- сіль
- Яйця відваріть круто від моменту закипання 10 хвилин. Остудіть, очистіть і розріжте навпіл. Білки відкладіть убік, а жовтки викладіть у миску.
- Цибулю очистіть, помийте, наріжте на дрібні кубики і обсмажте на вершковому маслі до золотистого кольору.
- Сир натріть на дрібну тертку.
- Горіхи злегка підсмажте на сухій сковороді та дрібно подрібніть.
- Викладіть обсмажену цибулю до жовтків, додайте горіхи, чорний мелений перець, сіль, сметану і добре розітріть в однорідну масу. Цією масою начиніть половинки яєць і посипте сиром.
Поради:
- Сир використовуйте будь-який.
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