Яйця скрембл із копченою рибою на тості

Цей сніданок може задовольнити будь-який, навіть найвибагливіший кулінарний смак.

Поєднання хрумкого тосту, ніжної текстури скрембла та тонкого аромату копченої риби зробить початок вашого дня неповторним.

Складники:

філе копченої білої риби або або кілька тонких скибочок лосося, якщо ви більше любите копчений оселедець, можете взяти його

одне чи два яйця

столова ложка молока

ложка солоного вершкового масла

зелень на ваш смак

хліб для тостів

сіль та перець за смаком

Рецепт

Змішайте яйця та молоко. Розтопіть вершкове масло в сковороді на повільному вогні і додайте яйця, помішуючи, поки вони готуються, посоліть і поперчіть.

Підсмажте хліб і викладіть на нього яйця скрембл та рибу, прикрасьте все зеленню.

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