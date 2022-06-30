Яйця скрембл із копченою рибою на тості

Цей сніданок може задовольнити будь-який, навіть найвибагливіший кулінарний смак.
Поєднання хрумкого тосту, ніжної текстури скрембла та тонкого аромату копченої риби зробить початок вашого дня неповторним.
Складники:
- філе копченої білої риби або або кілька тонких скибочок лосося, якщо ви більше любите копчений оселедець, можете взяти його
- одне чи два яйця
- столова ложка молока
- ложка солоного вершкового масла
- зелень на ваш смак
- хліб для тостів
- сіль та перець за смаком
Рецепт
Змішайте яйця та молоко. Розтопіть вершкове масло в сковороді на повільному вогні і додайте яйця, помішуючи, поки вони готуються, посоліть і поперчіть.
Підсмажте хліб і викладіть на нього яйця скрембл та рибу, прикрасьте все зеленню.
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