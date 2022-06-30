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Яйця скрембл із копченою рибою на тості

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Яйця скрембл із копченою рибою на тості

Фото: Credits

Цей сніданок може задовольнити будь-який, навіть найвибагливіший кулінарний смак.

Поєднання хрумкого тосту, ніжної текстури скрембла та тонкого аромату копченої риби зробить початок вашого дня неповторним.

Складники:

  • філе копченої білої риби або або кілька тонких скибочок лосося, якщо ви більше любите копчений оселедець, можете взяти його
  • одне чи два яйця
  • столова ложка молока
  • ложка солоного вершкового масла
  • зелень на ваш смак
  • хліб для тостів
  • сіль та перець за смаком

Рецепт

Змішайте яйця та молоко. Розтопіть вершкове масло в сковороді на повільному вогні і додайте яйця, помішуючи, поки вони готуються, посоліть і поперчіть.

Підсмажте хліб і викладіть на нього яйця скрембл та рибу, прикрасьте все зеленню.

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