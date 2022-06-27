Яєчні мафіни в чашках: рецепт оригінального та ефектного сніданку.

Ранок обов'язково буде добрим, якщо почати його з такого смачного та гарного сніданку.
Ефектне подавання страви – це половина успіху вашого кулінарного експерименту. Тому варто ризикнути, особливо якщо рецепт такий швидкий і нескладний, як наш.
Складові:
- яйця — 10 шт.
- цибулевий порошок – половина чайної ложки
- часниковий порошок – половина чайної ложки
- перець — чверть чайної ложки
- сіль — чверть чайної ложки
- червона цибуля — половина склянки
- жовтий солодкий перець — половина склянки
- червоний солодкий перець — половина склянки
- шпинат — одна чашка
- вершкове масло для змащування
Приготування:
Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками, шпинат нарізати досить веикими шматками. Рясно змастити форму для мафінів вершковим маслом і розкласти все нарізане по 12 форм для мафінів. Розігріти духовку.
Змішати яйця, цибулевий та часниковий порошки, перець і сіль. Влити яєчну суміш, заповнивши кожну порожнину на 3/4.
Випікати 15-20 хвилин, або поки яєчні мафіни не пропечуться. Вони надуватимуться під час приготування і здуватимуться під час охолодження.
Остудити 2-3 хвилини у формі, потім вийняти та подавати.
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