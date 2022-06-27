Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яєчні мафіни в чашках: рецепт оригінального та ефектного сніданку.

Дата публікації
Перегляди
466
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Яєчні мафіни в чашках: рецепт оригінального та ефектного сніданку.

Фото: Credits

Ранок обов'язково буде добрим, якщо почати його з такого смачного та гарного сніданку.

Ефектне подавання страви – це половина успіху вашого кулінарного експерименту. Тому варто ризикнути, особливо якщо рецепт такий швидкий і нескладний, як наш.

Складові:

  • яйця — 10 шт.
  • цибулевий порошок – половина чайної ложки
  • часниковий порошок – половина чайної ложки
  • перець — чверть чайної ложки
  • сіль — чверть чайної ложки
  • червона цибуля — половина склянки
  • жовтий солодкий перець — половина склянки
  • червоний солодкий перець — половина склянки
  • шпинат — одна чашка
  • вершкове масло для змащування

Приготування:

© Credits
Фото: Credits

Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками, шпинат нарізати досить веикими шматками. Рясно змастити форму для мафінів вершковим маслом і розкласти все нарізане по 12 форм для мафінів. Розігріти духовку.

Змішати яйця, цибулевий та часниковий порошки, перець і сіль. Влити яєчну суміш, заповнивши кожну порожнину на 3/4.

Випікати 15-20 хвилин, або поки яєчні мафіни не пропечуться. Вони надуватимуться під час приготування і здуватимуться під час охолодження.

Остудити 2-3 хвилини у формі, потім вийняти та подавати.

Читайте також:

Часник до черешні - рецепт маринаду від Валентини Хамайко

Часник до черешні - рецепт маринаду від Валентини Хамайко
Наступна публікація