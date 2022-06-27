Яєчні мафіни в чашках: рецепт оригінального та ефектного сніданку.

Яєчні мафіни в чашках: рецепт оригінального та ефектного сніданку.

Ранок обов'язково буде добрим, якщо почати його з такого смачного та гарного сніданку.

Ефектне подавання страви – це половина успіху вашого кулінарного експерименту. Тому варто ризикнути, особливо якщо рецепт такий швидкий і нескладний, як наш.

Складові:

яйця — 10 шт.

цибулевий порошок – половина чайної ложки

часниковий порошок – половина чайної ложки

перець — чверть чайної ложки

сіль — чверть чайної ложки

червона цибуля — половина склянки

жовтий солодкий перець — половина склянки

червоний солодкий перець — половина склянки

шпинат — одна чашка

вершкове масло для змащування

Приготування:

Фото: Credits

Цибулю та перець нарізати дрібними кубиками, шпинат нарізати досить веикими шматками. Рясно змастити форму для мафінів вершковим маслом і розкласти все нарізане по 12 форм для мафінів. Розігріти духовку.

Змішати яйця, цибулевий та часниковий порошки, перець і сіль. Влити яєчну суміш, заповнивши кожну порожнину на 3/4.

Випікати 15-20 хвилин, або поки яєчні мафіни не пропечуться. Вони надуватимуться під час приготування і здуватимуться під час охолодження.

Остудити 2-3 хвилини у формі, потім вийняти та подавати.

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