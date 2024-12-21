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Яєчні млинці з червоною рибою та огірком: рецепт ефектної закуски

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
189 ккал
Дата публікації
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185
Час на прочитання
1 хв
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Яєчні млинці з червоною рибою та огірком: рецепт ефектної закуски

Рулетики з червоною рибою / Фото: Credits

Оригінальна закуска, яку ви приготуєте за кілька хвилин.

Випікайте яєчні млинці і подайте їх у вигляді рулетиків з ніжним сирним сиром, червоною рибою і свіжим огірком.

Інгредієнти

лосось слабосолений
150 г
яйця курячі
4 шт.
сир сирний
120 г
свіжий огірок
1 шт.
карі
0,5 ч. л.
сіль
олія
зелень петрушки
  1. У миску вбийте яйця, додайте карі, сіль і збийте віничком.
  2. Розігріту сковороду змастіть олією і обсмажте чотири млинці на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку. Остудіть.
  3. Огірки наріжте овочечисткою на смужки та обсушіть їх злегка паперовим рушником. Рибу червону також наріжте на смужки.
  4. Млинці накладіть один на один нахлистом, щоб вийшов як квадрат. Змастіть сирним сиром, потім чергуючи, викладайте на млинці смужку риби, смужку огірків. Згорніть щільно в рулет, загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на годину. Наріжте на рулетики та прикрасьте зеленню.

Поради:

  • Сирний сир заздалегідь дістаньте із холодильника.
  • Червону рибу використовуйте будь-яку.
  • Рулет можна приготувати заздалегідь, а потім нарізати на рулетики.

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