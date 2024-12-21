Яєчні млинці з червоною рибою та огірком: рецепт ефектної закуски

Оригінальна закуска, яку ви приготуєте за кілька хвилин.
Випікайте яєчні млинці і подайте їх у вигляді рулетиків з ніжним сирним сиром, червоною рибою і свіжим огірком.
Інгредієнти
- лосось слабосолений
- 150 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- сир сирний
- 120 г
- свіжий огірок
- 1 шт.
- карі
- 0,5 ч. л.
- сіль
- олія
- зелень петрушки
- У миску вбийте яйця, додайте карі, сіль і збийте віничком.
- Розігріту сковороду змастіть олією і обсмажте чотири млинці на середньому вогні по дві хвилини з кожного боку. Остудіть.
- Огірки наріжте овочечисткою на смужки та обсушіть їх злегка паперовим рушником. Рибу червону також наріжте на смужки.
- Млинці накладіть один на один нахлистом, щоб вийшов як квадрат. Змастіть сирним сиром, потім чергуючи, викладайте на млинці смужку риби, смужку огірків. Згорніть щільно в рулет, загорніть у харчову плівку і відправте в холодильник на годину. Наріжте на рулетики та прикрасьте зеленню.
Поради:
- Сирний сир заздалегідь дістаньте із холодильника.
- Червону рибу використовуйте будь-яку.
- Рулет можна приготувати заздалегідь, а потім нарізати на рулетики.
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