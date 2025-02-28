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Яєчний млинець з овочами та сиром: рецепт смачного та швидкого сніданку

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
191 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
469
Час на прочитання
1 хв
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Яєчний млинець з овочами та сиром: рецепт смачного та швидкого сніданку

Яєчний млинець з овочами та сиром / Фото: Getty Images

Страва виходить соковитою, ситною і нагадує одночасно і омлет, і піцу.

Млинець із помідором, зеленню та сиром готовий буде за 10 хвилин.

Інгредієнти

яйця
2 шт.
молоко
70 мл
борошно пшеничне
20 г
сир твердий
30 г
помідор
0,5 шт.
перець чорний мелений
сіль
олія
зелень (цибуля, кріп)
  1. Сир натріть на велику тертку.
  2. Зелень промийте та обсушіть паперовим рушником.
  3. Наріжте помідор на кубики.
  4. Збийте яйця із сіллю, чорним меленим перцем, молоком та борошном до однорідної маси. Додайте помідор, зелень і перемішайте.
  5. На розігріту сковороду з олією вилийте яєчне тісто.
  6. Смажте млинець на середньому вогні 1-2 хвилини, потім переверніть на інший бік. Викладіть сир на половину млинця, накрийте начинку другою половиною, закрийте кришкою та смажте ще дві хвилини.

Поради:

  • Овочі додавайте на свій смак.

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