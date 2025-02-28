Яєчний млинець з овочами та сиром: рецепт смачного та швидкого сніданку

Страва виходить соковитою, ситною і нагадує одночасно і омлет, і піцу.
Млинець із помідором, зеленню та сиром готовий буде за 10 хвилин.
Інгредієнти
- яйця
- 2 шт.
- молоко
- 70 мл
- борошно пшеничне
- 20 г
- сир твердий
- 30 г
- помідор
- 0,5 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- олія
- зелень (цибуля, кріп)
- Сир натріть на велику тертку.
- Зелень промийте та обсушіть паперовим рушником.
- Наріжте помідор на кубики.
- Збийте яйця із сіллю, чорним меленим перцем, молоком та борошном до однорідної маси. Додайте помідор, зелень і перемішайте.
- На розігріту сковороду з олією вилийте яєчне тісто.
- Смажте млинець на середньому вогні 1-2 хвилини, потім переверніть на інший бік. Викладіть сир на половину млинця, накрийте начинку другою половиною, закрийте кришкою та смажте ще дві хвилини.
Поради:
- Овочі додавайте на свій смак.
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