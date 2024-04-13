Яєчний паштет із волоськими горіхами: рецепт чудової холодної закуски

Чудова холодна закуска, яка підійде як для повсякденного, так і святкового столу. З приготуванням цієї страви впорається навіть той, хто не вміє готувати.

Паштет готується з вареного яйця, обсмаженої цибулі, волоського горіха та часнику. Така закуска матиме гарний вигляд на столі, якщо викласти її на скибочки хліба за допомогою кулінарного шприца.

Інгредієнти:

Інгредієнти яйця 4 шт. горіхи волоські (очищені) 50 г цибуля ріпчаста 250 г вершкове масло 30 г олія 30 г часник 2 зубчики сіль 0,5 ч. л. перець чорний мелений

Яйця відваріть круто. Очистіть та охолодіть.

Цибулю ріпчасту очистіть, помийте. Наріжте кубиками. У сковороду викладіть олію та вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору.

Волоські горіхи очистіть від шкаралупи та перегородок.

Помістіть у чашу блендера нарізані яйця, обсмажену цибулю, ядра волоського горіха, подрібнені зубчики часнику, перець та сіль. Подрібніть вміст блендера до однорідної маси. Готовий паштет викладіть із блендера і відправте в холодильник на одну годину.

Поради:

Яєчний паштет можна використовувати як начинку для тарталеток, намащення для бутербродів.

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