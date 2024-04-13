Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Яєчний паштет із волоськими горіхами: рецепт чудової холодної закуски

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
168 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
124
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Яєчний паштет із волоськими горіхами: рецепт чудової холодної закуски

Яєчний паштет з волоськими горіхами / Фото: Credits

Чудова холодна закуска, яка підійде як для повсякденного, так і святкового столу. З приготуванням цієї страви впорається навіть той, хто не вміє готувати.

Паштет готується з вареного яйця, обсмаженої цибулі, волоського горіха та часнику. Така закуска матиме гарний вигляд на столі, якщо викласти її на скибочки хліба за допомогою кулінарного шприца.

Інгредієнти:

Інгредієнти

яйця
4 шт.
горіхи волоські (очищені)
50 г
цибуля ріпчаста
250 г
вершкове масло
30 г
олія
30 г
часник
2 зубчики
сіль
0,5 ч. л.
перець чорний мелений

Яйця відваріть круто. Очистіть та охолодіть.

Цибулю ріпчасту очистіть, помийте. Наріжте кубиками. У сковороду викладіть олію та вершкове масло і обсмажте цибулю до золотистого кольору.

Волоські горіхи очистіть від шкаралупи та перегородок.

Помістіть у чашу блендера нарізані яйця, обсмажену цибулю, ядра волоського горіха, подрібнені зубчики часнику, перець та сіль. Подрібніть вміст блендера до однорідної маси. Готовий паштет викладіть із блендера і відправте в холодильник на одну годину.

Поради:

  • Яєчний паштет можна використовувати як начинку для тарталеток, намащення для бутербродів.

Читайте також:

Прості і корисні мафіни без тіста: картопляні піца-мафіни – Рецепти Сніданку з 1+1

Прості і корисні мафіни без тіста: картопляні піца-мафіни – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація