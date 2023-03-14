Яєчний рулет із курячим філе: незвичайний рецепт

Рулет підійде для святкового меню, якщо подати його як закуску, але може бути і повсякденною стравою.

Для приготування цієї страви спочатку випікається яєчний омлет, на який викладається куряче філе, загортається рулетом і випікається в духовці. В результаті виходить соковитий, м'який та смачний яєчний рулет із курячим філе.

Складники

Для омлету:

яйця – 4 шт.;

майонез – 100 г;

манна крупа – 1 ст. л.;

твердий сир – 150 г;

сіль.

Для начинки:

куряче філе – 500 г;

паприка мелена;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування

У миску вбийте яйця, додайте майонез, манку, натертий на дрібній тертці сир, сіль. Все добре збийте віночком. Залишіть на десять хвилин для набухання манки.

На деко, застелене пергаментом, викладіть яєчно-сирну суміш. Розподіліть її рівномірно, трохи не доходячи до країв дека. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів десять хвилин, щоб при торканні омлет не прилипав до рук.

Переверніть омлет на новий аркуш пергаменту та зніміть той, на якому випікався омлет. Дайте трохи охолонути.

Куряче філе наріжте пластинками середньої товщини, злегка відбийте, щоб шматочки стали тонкими та плоскими. Посоліть, поперчіть, посипте паприкою.

Викладіть куряче філе на готовий омлет і згорніть у рулет. Загорніть рулет у пергамент, кінці закрутіть (як обгортка цукерки).

Викладіть рулет на деко і запікайте в духовці за 180 градусів 40-50 хвилин.

Поради

Головне – не пересушіть омлет у духовці.

Подавайте закуску, нарізану порційними шматочками зі свіжими овочами, зеленню чи соусами.

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