Яєчний салат із сиром без майонезу: смачний та корисний рецепт

У складні часи особливо важливо дбати про своє здоров'я та душевну рівновагу, тому харчування має бути з одного боку смачним, з іншого – корисним.
Щоб зробити салат здоровішим і кориснішим, замість майонезу ми додамо до нього грецький йогурт. Цей салат чудово поєднується з тостом та підійде для смачного сніданку.
Складові:
2 яйця
3 столові ложки грецького йогурту (підійде будь-який йогурт без добавок)
трохи зеленої цибулі
дрібка копченої паприки або звичайної
дрібка часникового порошку
Сіль/перець за смаком
50 гр сиру Чеддер (підійде будь-який твердий сир, який вам подобається)
Приготування:
Яйця зваріть круту і наріжте великими кубиками, приблизно також (можна трохи дрібніше) наріжте сир, потім цибулю.
Змішайте всі інгредієнти, посоліть та заправте йогуртом. Можна додати в салат улюблену вами зелень або прикрасить салат зверху.
Подавати яєчний салат краще на тості з житнього хліба.
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