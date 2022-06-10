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Яєчний салат із сиром без майонезу: смачний та корисний рецепт

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Яєчний салат із сиром без майонезу: смачний та корисний рецепт

Фото: Credits

У складні часи особливо важливо дбати про своє здоров'я та душевну рівновагу, тому харчування має бути з одного боку смачним, з іншого – корисним.

Щоб зробити салат здоровішим і кориснішим, замість майонезу ми додамо до нього грецький йогурт. Цей салат чудово поєднується з тостом та підійде для смачного сніданку.

Складові:

2 яйця
3 столові ложки грецького йогурту (підійде будь-який йогурт без добавок)
трохи зеленої цибулі
дрібка копченої паприки або звичайної
дрібка часникового порошку
Сіль/перець за смаком
50 гр сиру Чеддер (підійде будь-який твердий сир, який вам подобається)

Приготування:

Яйця зваріть круту і наріжте великими кубиками, приблизно також (можна трохи дрібніше) наріжте сир, потім цибулю.

Змішайте всі інгредієнти, посоліть та заправте йогуртом. Можна додати в салат улюблену вами зелень або прикрасить салат зверху.

Подавати яєчний салат краще на тості з житнього хліба.

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