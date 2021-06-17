Яєчня в перці: простий і витончений спосіб приготування страви з яєць

Будь-яку — навіть найелементарнішу і всім добре знайому — страву можна подати оригінально. Підтвердження тому — пропонований сьогодні рецепт.

Здавалося б, що може бути тривіальніше окатої яєчні. Цією повсякденною стравою нікого не здивуєш. Однак, якщо ви викладете на тарілку 3 яйця, обрамлені різнокольоровими кільцями болгарського перцю, навіть найвибагливіша дитина тут же почне орудувати виделкою, намагаючись впоратися зі "Світлофорчиками з очками".

Мало того, набір продуктів мінімальний, витрати невеликі, на приготування йде максимум 10-15 хвилин, а з процесом впорається навіть дитина.

Інгредієнти:

1 стручок болгарського перцю

3-4 яйця

1 стебло зеленої цибулі

олія

сіль

Приготування

Перець вимити, очистити від насіння і нарізати кільцями шириною близько 1 см.

Підготовлені кільця викласти на сковороду з розігрітою олією і злегка обсмажити з обох боків.

Дуже акуратно, щоб не пошкодити жовтки, вбити в кожне кільце по яйцю, посолити і довести до готовності.

Готову яєчню притрусити подрібненою зеленою цибулею.

На замітку

Намагайтеся нарізати перець рівно, щоб під час смаження не розтікався яєчний білок.

Якщо ви готуєте яєчню на сім'ю, візьміть пару стручків перцю різних кольорів.

Перець вибирайте великий і правильної форми.

Щоб збагатити смак страви, перш ніж розбити в кільця перцю яйця, покладіть всередину кожного кілечка по кружечку помідора або ріпчастої цибулі, слайс бекону або нарізану кубиками шинку.

Поверхню окатої яєчні можна притрусити тертим сиром.

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