Яєчня з шинкою, сиром у перці: рецепт гарного сніданку

Яєчня – це універсальна страва, яку багато хто готує на сніданок.
Здивуйте свою сім'ю оригінальною ситною стравою, приготованою в солодкому перці з шинкою, сиром, помідорами та зеленню.
Інгредієнти
- перець болгарський
- 2 шт.
- шинка
- 50 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- сир твердий
- 70 г
- помідори
- 1 шт.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень (петрушка, кріп)
- Перець болгарський помийте, розріжте навпіл і видаліть перегородки з насінням.
- Твердий сир натріть на середню тертку і розділіть на дві частини.
- Помідор та шинку наріжте на невеликі кубики.
- Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
- У миску викладіть одну частину твердого сиру, шинку, помідор, поперчіть, посоліть і перемішайте.
- Масу розкладіть у половинки перців.
- Зверху в кожний перець вбийте по одному яйцю, посоліть, посипте твердим сиром та зеленню.
- Викладіть у форму для запікання. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.
Поради:
- Шинку можна замінити на будь-яку ковбасу.
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