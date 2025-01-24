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Яєчня з шинкою, сиром у перці: рецепт гарного сніданку

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
213 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
38
Час на прочитання
1 хв
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Яєчня з шинкою, сиром у перці: рецепт гарного сніданку

Яєчня з шинкою, сиром у перці / Фото: Credits

Яєчня – це універсальна страва, яку багато хто готує на сніданок.

Здивуйте свою сім'ю оригінальною ситною стравою, приготованою в солодкому перці з шинкою, сиром, помідорами та зеленню.

Інгредієнти

перець болгарський
2 шт.
шинка
50 г
яйця курячі
4 шт.
сир твердий
70 г
помідори
1 шт.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кріп)
  1. Перець болгарський помийте, розріжте навпіл і видаліть перегородки з насінням.
  2. Твердий сир натріть на середню тертку і розділіть на дві частини.
  3. Помідор та шинку наріжте на невеликі кубики.
  4. Зелень промийте, обсушіть паперовим рушником і подрібніть.
  5. У миску викладіть одну частину твердого сиру, шинку, помідор, поперчіть, посоліть і перемішайте.
  6. Масу розкладіть у половинки перців.
  7. Зверху в кожний перець вбийте по одному яйцю, посоліть, посипте твердим сиром та зеленню.
  8. Викладіть у форму для запікання. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 20-25 хвилин.

Поради:

  • Шинку можна замінити на будь-яку ковбасу.

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