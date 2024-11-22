Їстівна тканина: рецепт оригінального декору для десертів

Якщо ви хочете здивувати гостей оригінальним оформленням десертів, їстівна тканина — це тренд, який прикрасить ваші торти та стане незабутнім акцентом будь-якого святкового столу.

На сторінці bakery_bylili поділилися простим рецептом, завдяки якому створення цього декору стане доступним навіть у домашніх умовах.

Що таке їстівна тканина

Їстівна тканина — особливий декор, який імітує текстуру справжньої тканини, але створений із продуктів, які можна споживати. Вона має витончений вигляд і додає десертам елегантності та креативності. Головний секрет полягає у поєднанні желатину та рідкого гліцерину, які разом створюють гнучкий, але міцний матеріал.

Інгредієнти Желатин 30 г Вода 60 г Білий шоколад 60 г Рідкий гліцерин 7 г

Приготування:

У невеликій мисці змішайте желатин із водою. Залиште на 15 хвилин, щоб желатин набух. Білий шоколад розтопіть на водяній бані чи в мікрохвильовці. Головне, не перегрійте його, щоб він не змінив консистенцію. Додайте до шоколаду розтоплений желатин і ретельно перемішайте, щоб маса була однорідною. Потім введіть рідкий гліцерин і ще раз перемішайте. За необхідності злегка підігрійте масу, якщо вона почала застигати. Вилийте готову масу на харчову плівку. За допомогою шпателя швидко розрівняйте її у тонкий шар. Пам’ятайте, що маса застигає дуже швидко, тому працювати потрібно оперативно. Залиште масу на 10 хвилин для попереднього застигання. Коли поверхня застигла, нанесіть на неї сухий щільний кандурин, щоб надати тканині блиску та ефекту розкішної фактури. Надання форми — найцікавіший етап. Ви можете створювати з їстівної тканини банти, складки чи будь-які інші елементи декору. На наступний день маса повністю застигне та зможе тримати форму самостійно.

Поради:

Використовуйте якісний білий шоколад із високим вмістом какао-масла. Це забезпечить еластичність маси.

Для додання кольору можна використовувати харчові барвники, але обирайте ті, які добре поєднуються з шоколадом.

Працюйте з масою в прохолодному приміщенні, щоб уникнути її надмірного розм’якшення.

Їстівна тканина може стати центральним елементом декору вашого торта чи витонченим акцентом у вигляді бантів, завіс чи квітів. Вона чудово підходить для святкових десертів: весільних тортів, ювілейних тістечок чи навіть домашніх солодощів, яким ви хочете надати професійного вигляду.

#трендовийторт #кондитерсша #тортрецепт #cakedesign #cakerecipe ♬ Pieces of Memory - Carlos Carty @bakery_bylili ЇСТІВНА ТКАНИНА Желатин - 30 г Вода - 60 г Білий шоколад - 60 г Рідкий гліцерин - 7 г Желатин замовити водою та залишити на 15 хвилин. Після розтопити шоколад та додати до нього розтоплений желатин з водою, добре перемішати та додати гліцерин, перемішати і за потреби ще розтопити масу. Виливаємо на плівку і швидко розрівнюємо за допомогою шпателя, маса дуже швидко застигає. Залишаємо на 10 хвилин. Після наносимо сухий щільний кандурин. Формуємо декор, який Вам потрібно. На наступний день декор підсихає та може триматись самостійно. Насолоджуйтесь #cake

Їстівна тканина — справжнє мистецтво, яке легко опанувати вдома. Вона відкриває безліч можливостей для творчості та дозволяє втілювати найсміливіші ідеї в декорі.

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