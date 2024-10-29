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Їстівні свічки з вершкового масла: рецепт цікавого намащення

Їстівні свічки з вершкового масла: рецепт цікавого намащення

Їстівна свічка з вершкового масла / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте спосіб здивувати гостей чи додати незвичайний елемент до святкового столу, їстівні свічки з вершкового масла – саме те, що вам потрібно.

Незвичайна подача робить їх ідеальним декором для вечері, а їхній смак сподобається поціновувачам натурального вершкового масла. На сторінці karla__rezende розповіли, як приготувати цю креативну закуску всього за кілька хвилин.

Інгредієнти

Вершкове масло 
Свіжі трави 
Сіль

Приготування:

  1. Розтопіть вершкове масло. Це можна зробити в мікрохвильовій печі чи на повільному вогні на плиті. Важливо, щоб масло було повністю рідким, адже це полегшить його розподіл за формою.
  2. Додайте сіль та подрібнену зелень.
  3. Влийте масло у силіконову форму чи іншу форму з антипригарним покриттям. 
  4. Розмістіть нитку (гніт) за допомогою паличок, щоб вона знаходилася по центру форми. Це надасть свічкам натурального вигляду. Обов'язково залиште кінчик над поверхнею, щоб імітувати гніт свічки.
  5. Помістіть форму з маслом у холодильник і залиште на 2 години чи доки масло повністю не застигне.
  6.  Коли масло застигне, обережно вийміть свічки з форми. 

Поради:

  • Під час подачі, запаліть гніт, щоб масло почало плавитися, подайте грінки чи крекери, на які б його можна було намащувати.
  • Поруч зі свічками можна розкласти мисочки з дрібно нарізаною зеленою цибулею, сиром, мʼясом або подрібненими горіхами.
  • Якщо ви хочете яскравішого смаку, можна додати у масло невелику кількість перцю, сушеного базиліку чи меленого часнику. Це надасть свічкам особливої пікантності.

Їстівні свічки з вершкового масла — це не просто смачна закуска, а й оригінальна подача, яка здивує ваших гостей. 

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