Їстівні свічки з вершкового масла: рецепт цікавого намащення

Якщо ви шукаєте спосіб здивувати гостей чи додати незвичайний елемент до святкового столу, їстівні свічки з вершкового масла – саме те, що вам потрібно.

Незвичайна подача робить їх ідеальним декором для вечері, а їхній смак сподобається поціновувачам натурального вершкового масла. На сторінці karla__rezende розповіли, як приготувати цю креативну закуску всього за кілька хвилин.

Інгредієнти Вершкове масло Свіжі трави Сіль

Приготування:

Розтопіть вершкове масло. Це можна зробити в мікрохвильовій печі чи на повільному вогні на плиті. Важливо, щоб масло було повністю рідким, адже це полегшить його розподіл за формою. Додайте сіль та подрібнену зелень. Влийте масло у силіконову форму чи іншу форму з антипригарним покриттям. Розмістіть нитку (гніт) за допомогою паличок, щоб вона знаходилася по центру форми. Це надасть свічкам натурального вигляду. Обов'язково залиште кінчик над поверхнею, щоб імітувати гніт свічки. Помістіть форму з маслом у холодильник і залиште на 2 години чи доки масло повністю не застигне. Коли масло застигне, обережно вийміть свічки з форми.

Поради:

Під час подачі, запаліть гніт, щоб масло почало плавитися, подайте грінки чи крекери, на які б його можна було намащувати.

Поруч зі свічками можна розкласти мисочки з дрібно нарізаною зеленою цибулею, сиром, мʼясом або подрібненими горіхами.

Якщо ви хочете яскравішого смаку, можна додати у масло невелику кількість перцю, сушеного базиліку чи меленого часнику. Це надасть свічкам особливої пікантності.

Їстівні свічки з вершкового масла — це не просто смачна закуска, а й оригінальна подача, яка здивує ваших гостей.

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