Їжа, світло і аромат: оригінальниий рецепт їстівної свічки

Така оригінальна страва навряд чи дуже освітить ваш дім, проте наповнить його затишком, ароматом та романтикою.
Інгредієнти:
- солоне масло
- запечений часник
- свіжий розмарин
- свіжий чебрець
- свіже орегано
- цедра 1 лимона
Додатково знадобиться:
- каструля з товстим дном
- ґніт
- гострий ніж
- одноразова склянка
Спосіб приготування:
Візьміть каструлю чи сотейник із товстим дном, розігрійте. Зменшіть вогонь до мінімального та покладіть до неї масло (солоне чи те, яке вам подобається).
У духовці запечіть головку часника.
Поріжте дрібно зелень, зніміть цедру лимона, дістаньте запечений часник з лушпиння та розімніть виделкою. Додайте все до розтопленого масла. Добре перемішайте.
В одноразову склянку вставте ґніт та налийте туди гаряче масло з ароматними добавками.
Поставте заготовку до холодильника, доки розтоплене масло повністю не охолоне.
Перш ніж використовувати, склянку треба розрізати й витягти готову свічку з масла. Ґніт треба підрізати ножицями.
Тепер запалюйте цю їстівну свічку та насолоджуйтеся її ароматом. Масло буде поступово танути і його можна вимочувати теплим запашним хлібом.
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