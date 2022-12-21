Їжа, світло і аромат: оригінальниий рецепт їстівної свічки

Така оригінальна страва навряд чи дуже освітить ваш дім, проте наповнить його затишком, ароматом та романтикою.

Інгредієнти:

солоне масло

запечений часник

свіжий розмарин

свіжий чебрець

свіже орегано

цедра 1 лимона

Додатково знадобиться:

каструля з товстим дном

ґніт

гострий ніж

одноразова склянка

Спосіб приготування:

Візьміть каструлю чи сотейник із товстим дном, розігрійте. Зменшіть вогонь до мінімального та покладіть до неї масло (солоне чи те, яке вам подобається).

У духовці запечіть головку часника.

Поріжте дрібно зелень, зніміть цедру лимона, дістаньте запечений часник з лушпиння та розімніть виделкою. Додайте все до розтопленого масла. Добре перемішайте.

Фото: скриншот з відео

В одноразову склянку вставте ґніт та налийте туди гаряче масло з ароматними добавками.

Фото: скриншот з відео

Поставте заготовку до холодильника, доки розтоплене масло повністю не охолоне.

Перш ніж використовувати, склянку треба розрізати й витягти готову свічку з масла. Ґніт треба підрізати ножицями.

Тепер запалюйте цю їстівну свічку та насолоджуйтеся її ароматом. Масло буде поступово танути і його можна вимочувати теплим запашним хлібом.

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