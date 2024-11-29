Йогуртовий соус із маринованим огірком: рецепт смачного додатку до страв

Якщо ви шукаєте універсальний соус, який однаково добре смакуватиме з картоплею фрі, салатами чи закусками, цей рецепт може стати вашим улюбленим.
На сторінці gulnar.gun розповіли, як приготувати легкий та пікантний соус, який прикрасить ваш стіл і додасть стравам неповторного смаку.
Інгредієнти
- Мариновані огірки
- 4–5 шт.
- Йогурт
- 4 ст. л
- Часник
- 2–3 зубчики
- Кріп
- Лимонний сік
- 2 ст. л
- Перець чилі
- Чорний перець
Приготування
- Наріжте мариновані огірки на менші шматочки для зручності. Почистьте часник.
- Помістіть усі інгредієнти в чашу блендера. Збивайте до однорідної консистенції. Переконайтеся, що всі інгредієнти добре змішалися та соус набув ніжної текстури.
- Перекладіть соус у красиву миску та подавайте до столу.
Поради:
- Якщо ви любите ніжнішу консистенцію, можете додати трохи води чи оливкової олії.
- Для яскравішого смаку замість маринованих огірків можна використовувати солоні.
- Замість кропу підійдуть також петрушка чи кінза, якщо вам подобаються інші трави.
Цей соус із маринованим огірком — справжня знахідка для поціновувачів простих і смачних рецептів. Легкість приготування та можливість адаптації під ваші смаки роблять його незамінним помічником на кухні. Спробуйте — і він точно стане вашим улюбленцем!
Смачного!
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