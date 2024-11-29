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Йогуртовий соус із маринованим огірком: рецепт смачного додатку до страв

Йогуртовий соус із маринованим огірком: рецепт смачного додатку до страв

Йогуртовий соус із маринованим огірком / Фото: Credits

Якщо ви шукаєте універсальний соус, який однаково добре смакуватиме з картоплею фрі, салатами чи закусками, цей рецепт може стати вашим улюбленим.

На сторінці gulnar.gun розповіли, як приготувати легкий та пікантний соус, який прикрасить ваш стіл і додасть стравам неповторного смаку.

Інгредієнти

Мариновані огірки 
4–5 шт.
Йогурт
4 ст. л
Часник
2–3 зубчики 
Кріп
Лимонний сік
 2 ст. л
Перець чилі 
Чорний перець 

Приготування

  1. Наріжте мариновані огірки на менші шматочки для зручності. Почистьте часник.
  2. Помістіть усі інгредієнти в чашу блендера. Збивайте до однорідної консистенції. Переконайтеся, що всі інгредієнти добре змішалися та соус набув ніжної текстури.
  3. Перекладіть соус у красиву миску та подавайте до столу.

Поради:

  • Якщо ви любите ніжнішу консистенцію, можете додати трохи води чи оливкової олії.
  • Для яскравішого смаку замість маринованих огірків можна використовувати солоні.
  • Замість кропу підійдуть також петрушка чи кінза, якщо вам подобаються інші трави.

Цей соус із маринованим огірком — справжня знахідка для поціновувачів простих і смачних рецептів. Легкість приготування та можливість адаптації під ваші смаки роблять його незамінним помічником на кухні. Спробуйте — і він точно стане вашим улюбленцем!

Смачного! 

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