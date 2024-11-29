Йогуртовий соус із маринованим огірком: рецепт смачного додатку до страв

Якщо ви шукаєте універсальний соус, який однаково добре смакуватиме з картоплею фрі, салатами чи закусками, цей рецепт може стати вашим улюбленим.

На сторінці gulnar.gun розповіли, як приготувати легкий та пікантний соус, який прикрасить ваш стіл і додасть стравам неповторного смаку.

Інгредієнти Мариновані огірки 4–5 шт. Йогурт 4 ст. л Часник 2–3 зубчики Кріп Лимонний сік 2 ст. л Перець чилі Чорний перець

Приготування

Наріжте мариновані огірки на менші шматочки для зручності. Почистьте часник. Помістіть усі інгредієнти в чашу блендера. Збивайте до однорідної консистенції. Переконайтеся, що всі інгредієнти добре змішалися та соус набув ніжної текстури. Перекладіть соус у красиву миску та подавайте до столу.

Поради:

Якщо ви любите ніжнішу консистенцію, можете додати трохи води чи оливкової олії.

Для яскравішого смаку замість маринованих огірків можна використовувати солоні.

Замість кропу підійдуть також петрушка чи кінза, якщо вам подобаються інші трави.

Цей соус із маринованим огірком — справжня знахідка для поціновувачів простих і смачних рецептів. Легкість приготування та можливість адаптації під ваші смаки роблять його незамінним помічником на кухні. Спробуйте — і він точно стане вашим улюбленцем!

Смачного!

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