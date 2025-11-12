Йоркширський пудинг: рецепт класичної страви британської кухні

Йоркширський пудинг instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Автор сторінки 18th Century Cook Mike Smith розповів, що секрет успіху простий — якісні інгредієнти, правильна техніка та трохи терпіння. Секрет класичного рецепта простий: час, правильна техніка та свіжі інгредієнти. Особливо важливо дати тісту відпочити, використовувати жир для випікання та добре розігріту духовку.

Інгредієнти цільне молоко 100 г борошно 50 г яйця 2 шт. сіль качиний жир 30 г

Приготування

Дайте інгредієнтам досягти кімнатної температури. Поступово введіть борошно у молоко, щоб не залишилося грудочок. Додайте яйця по одному, ретельно збивайте після кожного. Залиште тісто відпочити у прохолодному місці мінімум на 20 хв, потім знову доведіть до кімнатної температури. Розділіть качиний жир між чотирма формочками для випікання. Розігрійте їх у духовці до 230°C. Коли жир буде дуже гарячим, обережно влийте тісто у кожну формочку. Випікайте близько 20 хв до золотистої та хрусткої скоринки.

Поради

Використовуйте тільки свіжі інгредієнти кімнатної температури — це допоможе тісту добре піднятися.

Гарячий жир і добре розігріта духовка — запорука хрусткої скоринки.

Додавайте сіль безпосередньо перед випіканням для максимальної насиченості смаку.

Йоркширський пудинг ідеально поєднується з обсмаженим м’ясом та підливою, а сучасні кулінари також використовують його для подачі з овочами чи навіть солодкими соусами.

Спробуйте приготувати цю британську класику вдома і ваш обід чи вечеря набуде справжнього королівського шарму.