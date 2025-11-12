- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 88
- Час на прочитання
- 1 хв
Йоркширський пудинг: рецепт класичної страви британської кухні
Йоркширський пудинг — це не просто десерт або гарнір. Це справжній символ британської кулінарної традиції, який з 1747 року тішить гурманів у всьому світі.
Автор сторінки 18th Century Cook Mike Smith розповів, що секрет успіху простий — якісні інгредієнти, правильна техніка та трохи терпіння. Секрет класичного рецепта простий: час, правильна техніка та свіжі інгредієнти. Особливо важливо дати тісту відпочити, використовувати жир для випікання та добре розігріту духовку.
Інгредієнти
- цільне молоко
- 100 г
- борошно
- 50 г
- яйця
- 2 шт.
- сіль
-
- качиний жир
- 30 г
Приготування
Дайте інгредієнтам досягти кімнатної температури.
Поступово введіть борошно у молоко, щоб не залишилося грудочок.
Додайте яйця по одному, ретельно збивайте після кожного.
Залиште тісто відпочити у прохолодному місці мінімум на 20 хв, потім знову доведіть до кімнатної температури.
Розділіть качиний жир між чотирма формочками для випікання. Розігрійте їх у духовці до 230°C.
Коли жир буде дуже гарячим, обережно влийте тісто у кожну формочку.
Випікайте близько 20 хв до золотистої та хрусткої скоринки.
Поради
Використовуйте тільки свіжі інгредієнти кімнатної температури — це допоможе тісту добре піднятися.
Гарячий жир і добре розігріта духовка — запорука хрусткої скоринки.
Додавайте сіль безпосередньо перед випіканням для максимальної насиченості смаку.
Йоркширський пудинг ідеально поєднується з обсмаженим м’ясом та підливою, а сучасні кулінари також використовують його для подачі з овочами чи навіть солодкими соусами.
Спробуйте приготувати цю британську класику вдома і ваш обід чи вечеря набуде справжнього королівського шарму.