Йоркширський пудинг: рецепт класичної страви британської кухні

Йоркширський пудинг — це не просто десерт або гарнір. Це справжній символ британської кулінарної традиції, який з 1747 року тішить гурманів у всьому світі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
240 ккал
Йоркширський пудинг instagram.com18thcenturycook

Йоркширський пудинг instagram.com18thcenturycook / © Instagram

Автор сторінки 18th Century Cook Mike Smith розповів, що секрет успіху простий — якісні інгредієнти, правильна техніка та трохи терпіння. Секрет класичного рецепта простий: час, правильна техніка та свіжі інгредієнти. Особливо важливо дати тісту відпочити, використовувати жир для випікання та добре розігріту духовку.

Інгредієнти

цільне молоко
100 г
борошно
50 г
яйця
2 шт.
сіль
качиний жир
30 г

Приготування

  1. Дайте інгредієнтам досягти кімнатної температури.

  2. Поступово введіть борошно у молоко, щоб не залишилося грудочок.

  3. Додайте яйця по одному, ретельно збивайте після кожного.

  4. Залиште тісто відпочити у прохолодному місці мінімум на 20 хв, потім знову доведіть до кімнатної температури.

  5. Розділіть качиний жир між чотирма формочками для випікання. Розігрійте їх у духовці до 230°C.

  6. Коли жир буде дуже гарячим, обережно влийте тісто у кожну формочку.

  7. Випікайте близько 20 хв до золотистої та хрусткої скоринки.

Поради

  • Використовуйте тільки свіжі інгредієнти кімнатної температури — це допоможе тісту добре піднятися.

  • Гарячий жир і добре розігріта духовка — запорука хрусткої скоринки.

  • Додавайте сіль безпосередньо перед випіканням для максимальної насиченості смаку.

Йоркширський пудинг ідеально поєднується з обсмаженим м’ясом та підливою, а сучасні кулінари також використовують його для подачі з овочами чи навіть солодкими соусами.

Спробуйте приготувати цю британську класику вдома і ваш обід чи вечеря набуде справжнього королівського шарму.

