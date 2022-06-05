З чим їсти полуницю: три ідеї від шефкухаря Євгена Клопотенка

З чим їсти полуницю: три ідеї від шефкухаря Євгена Клопотенка

Шефкухар Євген Клопотенко нагадує, що зараз сезон полуниці і їсти її можна у різний спосіб.

Розповідаємо про три прості рецепти смачної та корисної полуниці від шефкухаря. Євген Клопотенко пропонує думати про полуницю, як про помідори та додавати до неї все те, що ви додали б до помідорів.

Його топ-страв із полуницею маэ такий вигляд:

"Полуниця+сметана — поза часом. Полуниця+сир. Загорнути в листове тісто і запекти. Полуниця + оливкова олія + свіжомелений перець +твердий витриманий сир", — пише Євген у підписі до відео, опублікованому в його блогу в Instagram.

Нагадаємо, раніше Клопотенко ділився порадою, як за три хвилини смачно приготувати спаржу, а також розповідав, чим можна замінити сіль, якої нині дефіцит в Україні.

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