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З секретним інгредієнтом: рецепт ажурних млинців, які не рвуться

Автор
Міла КорольоваМіла Корольова
Дата публікації
Перегляди
387
Час на прочитання
1 хв
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З секретним інгредієнтом: рецепт ажурних млинців, які не рвуться

Фото: Credits

Чи знаєте ви, що потрібно додати в тісто для млинців, щоб вони вийшли ажурними і не рвалися? Достатньо буде всього три столові ложки.

Млинці на кефірі завжди виходять ніжними і дуже ажурними, а щоб вони були ще і з хрусткою скоринкою, в тісто потрібно додати три столові ложки горілки. Смаку алкоголю в готовій страві ви не відчуєте, але ваші млинці абсолютно точно пропечуться набагато краще.

Складники

  • кефір – 500 мл
  • яйце – 1 шт
  • вода (окріп) – 100 мл
  • борошно – 1,5 склянки
  • сода – 1 ч. л.
  • цукор – 2 ст. л.
  • олія – 1 ст. л.
  • горілка – 3 ст. л.

Приготування

Збийте яйце з цукром і одразу ж додайте горілку. Потім додайте кефір, борошно, соду, перемішайте все і залиште постояти 10 хвилин. Після цього вмішайте в тісто гарячу воду та ще раз ретельно перемішайте.

Після цього можете випікати млинці.

Млинці обов'язково потрібно змащувати або поливати розтопленим вершковим маслом.

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Дата публікації
Перегляди
387
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