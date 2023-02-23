З секретним інгредієнтом: рецепт ажурних млинців, які не рвуться

Чи знаєте ви, що потрібно додати в тісто для млинців, щоб вони вийшли ажурними і не рвалися? Достатньо буде всього три столові ложки.
Млинці на кефірі завжди виходять ніжними і дуже ажурними, а щоб вони були ще і з хрусткою скоринкою, в тісто потрібно додати три столові ложки горілки. Смаку алкоголю в готовій страві ви не відчуєте, але ваші млинці абсолютно точно пропечуться набагато краще.
Складники
- кефір – 500 мл
- яйце – 1 шт
- вода (окріп) – 100 мл
- борошно – 1,5 склянки
- сода – 1 ч. л.
- цукор – 2 ст. л.
- олія – 1 ст. л.
- горілка – 3 ст. л.
Приготування
Збийте яйце з цукром і одразу ж додайте горілку. Потім додайте кефір, борошно, соду, перемішайте все і залиште постояти 10 хвилин. Після цього вмішайте в тісто гарячу воду та ще раз ретельно перемішайте.
Після цього можете випікати млинці.
Млинці обов'язково потрібно змащувати або поливати розтопленим вершковим маслом.
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