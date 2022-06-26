З вишнями і бузиною: рецепт смачного компоту від Євгена Клопотенка

З вишнями і бузиною: рецепт смачного компоту від Євгена Клопотенка

Літо нас тішить смачним урожаєм ягід та фруктів. Тож час варити компоти.

Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився з підписниками в Instagram рецептом смачного вишневого компоту з бузиною та корицею, від якого "душа буде танцювати".

"8-10 суцвіть бузини промийте (якщо берете сушені, то не треба). 400г морожених вишень залийте 2,5л води, додайте 100-125г цукру, 1 ч.л. кориці, бузину і поставте на вогонь. Коли компот закипить, то потримайте його на вогні лише 2 хвилини і вимикайте. Потім лишіть остигати та настоюватися. Пити холодним, з добрим шматом льоду і якщо хочеться - м’ятою", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, Клопотенко розповів, як смачно запекти картоплю.

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