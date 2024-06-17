Заготівлі на зиму: консервовані абрикоси з вишнею

Відкривши під Новий рік банку абрикосів, приготованих за нашим рецептом, ви здивуєте гостей не тільки смачним десертом, але і його оригінальним подаванням.

Крім того, такі абрикоси можна використовувати як начинку або прикрасу для випічки.

Кількість інгредієнтів наведено з розрахунку на банку обсягом 1,5 л.

Інгредієнти:

1 кг абрикосів

300 г вишень

1 л води

200 г цукру

Приготування

Абрикоси вимити, обсушити, розрізати кожен уздовж борозенки і акуратно видалити кісточки. У кожен абрикос покласти вишню без кісточки.

Підготовлені абрикоси щільно вкласти в простерилізовані банки, залити окропом, накрити стерильними кришками і залишити на час.

Через 15-20 хвилин воду з банок злити, довести до кипіння, всипати цукор і прокип'ятити пару хвилин.

Абрикоси в банках залити киплячим сиропом, закупорити, перевернути банки догори дном і залишити до повного охолодження.

На замітку

Абрикоси вибирайте великі і щільні, щоб вони зберігали форму, а вишню — дрібну, щоб вона помістилася всередину абрикосів.

Як "сюрприз" в абрикоси можна покласти черешню, агрус, виноград, четвертинки волоських горіхів, фундук або мигдаль, а всередину вишні чи черешні — шматок горіха або насіння соняшнику.

Солодкість заготовки регулюйте на свій смак, збільшуючи або зменшуючи норму цукру.

За бажання в сироп можна додати трохи лимонної кислоти.

Читайте також: заготівлі на зиму: аджика "Кавказька"