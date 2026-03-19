Закарпатський Бограч tiktok.com_@mil_alexx_pp

Бограч — це не просто суп, а справжній гастрономічний символ Закарпаття. Його історія бере початок у угорських пастухів, які готували густий м’ясний суп одразу на вогнищі. На сторінці mil_alexx_pp розповіли про домашню версію цієї класики, де простота поєднується з багатством смаків соковитого м’яса, ароматного сала, ніжної картоплі та солодкого перцю, і все це у легкому томатному соусі.

Інгредієнти сало (або бекон, грудинка) 250 г м’ясо (яловичина чи свинина, найкраще ошийок) 1 кг вода 1,3 л картопля 800 г натуральна томатне пюре 300–400 мл цибулина 2 шт. (приблизно 220 г) солодкий перець 300 г гострий перець чилі (за бажанням) 1 шт. сіль перець копчена паприка гострий перець

Приготування

Починаємо з сала чи бекону. Нарізаємо його кубиками та обсмажуємо у каструлі 5 хв, постійно помішуйте, щоб виділився ароматний жир. Потім додаємо цибулю та смажимо ще 5 хв до золотистого кольору. Додаємо нарізане м’ясо. Ідеально поєднується свинина та яловичина. Перемішуємо та смажимо близько 10 хв, щоб м’ясо трохи підрум’янилося та віддало свій соковитий смак. Наступним кроком додаємо картоплю великими кубиками та солодкий перець. Вливаємо натуральне томатне пюре, воно створює м’яку томатну основу, не пересолоджену, та робить страву ніжною. За бажанням можна додати гострий перець, щоб підкреслити характер страви. Додаємо сіль, перець і копчену паприку. Заливаємо водою так, щоб вона трохи покривала інгредієнти, та готуємо на невеликому вогні 1–1,5 години. Стежимо, щоб картопля стала м’якою, а м’ясо ніжним. Наприкінці можна додати гострий перець, якщо любите пікантні страви.

Закарпатський бограч — більше ніж суп, це комфортна, сімейна страва, яка об’єднує аромат традицій та простоту домашньої кухні. Він ідеально підходить для обіду, коли хочеться чогось ситного, але водночас легкого. Спробуйте приготувати цей рецепт і він неодмінно стане вашим улюбленим, а гості проситимуть добавки.