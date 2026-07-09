Закарпатський човлент: рецепт ситної страви

Закарпатський човлент tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Човлент — це насичений смак, а не легкість. Тут є все, що ми любимо, як от копченості, м’ясо, квасоля, гриби та перловка. Страва ситна, ароматна та досить калорійна, про це на своїй сторінці розповіла фудблогерка Мирослава Пекарюк.

Інгредієнти перлова крупа 350 г копчені реберця 150 г копчена підчеревина 150 г копчена ковбаса 150 г свинина 500 г готова біла квасоля 500 г цибуля 2 шт. морква 2 шт. томатна паста 100 г томатний соус 100 г копчені сушені гриби 50 г смалець 1 ст. л сіль чорний перець солодка паприка чебрець

Закарпатський човлент tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Приготування

Перлову крупу потрібно залити холодною водою на ніч, а перед самим приготуванням ще на годину залити окропом. Свинину, копчені реберця, підчеревину та ковбасу наріжте великими шматками. На добре розігрітій пательні розтопіть смалець. Спочатку обсмажте підчеревину та реберця, щоб вони віддали свій аромат, після цього додайте ковбасу та свинину. Готуйте до появи рум’яної скоринки. Окремо змішайте томатну пасту, томатний соус, воду та чебрець — саме ця заливка зробить страву соковитою та насиченою. До обсмаженого м’яса додайте сіль, перець, солодку паприку, нарізані цибулю та моркву. Обсмажуйте, поки цибуля не стане м’якою. Після цього влийте томатну суміш, накрийте кришкою та тушкуйте приблизно 15 хв. Далі додайте копчені сушені гриби та залиште страву тушкуватися ще на 10 хв. Наступний крок — перлова крупа. Додайте її до м’яса, за потреби долийте трохи води, накрийте кришкою та готуйте на маленькому вогні близько 40 хв, доки перловка не стане м’якою. Наприкінці залишиться лише додати готову білу квасолю, акуратно перемішати та човлент готовий до подачі.

Закарпатський човлент — більше, ніж просто ситна страва, це рецепт із сімейною історією, у якому поєдналися аромат копченостей, ніжність м’яса, насичений смак грибів, перлової крупи та квасолі. Саме такі страви нагадують, що справжня домашня кухня не женеться за трендами, вона створює спогади, збирає близьких за одним столом і щоразу дарує відчуття затишку.

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