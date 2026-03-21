ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
80
Час на прочитання
2 хв

Закарпатський шойт із курячими сердечками — традиційний український мʼясний рулет

Ця страва поєднує соковитість, аромат та текстурну мʼясних продуктів, які просто неможливо забути. Ідеально для сімейного та святкового застілля.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
15 годин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Закарпатський шойт із курячими сердечками instagram.com_myroslava_pekariuk / © Instagram

Шойт — це класичний закарпатський рулет із багатошаровою начинкою та насиченим бульйоном. Секрет його смаку у поєднанні різних частин свині та курячих сердечок, які дарують ніжність і текстуру. У версії рецепта від фудблогерки myroslava_pekariuk страва отримує сучасний акцент завдяки правильному балансу спецій та соковитості м’яса.

Інгредієнти

свиняча голова
½ шт.
ратиці
2 шт.
курячі сердечка
0,5 кг
свинячі язики
3 шт.
свинячий мʼякуш
300 г
свинячий шлунок
1 шт.
сіль
чорний перець
солодка паприка
сухий часник
свіжий часник
6 зубчики

Приготування

  1. Перед варінням голову, ратиці та язики обпалюють і промивають.

  2. Язики замочують на кілька годин у холодній воді.

  3. Свинячий шлунок ретельно промивають, знімають серозну оболонку та посипають кукурудзяною крупою.

  4. Інгредієнти кладуть у велику каструлю, заливають холодною водою, доводять до кипіння, знімають піну та варять 2–3 години до готовності м’яса.

  5. За 25–30 хв до кінця додають курячі сердечка, щоб вони залишились ніжними.

  6. Вийняте з бульйону м’ясо охолоджують.

  7. З голови та ратиць знімають шкіру, язики очищають, м’ясо нарізають кубиком або смужками.

  8. Сердечка додають у готову суміш для текстури.

  9. До м’яса додають сіль, чорний перець, свіжий та сухий часник, а також пів кружки гарячого бульйону для соковитості.

  10. Місіть все руками до однорідності.

  11. Свинячий шлунок промивають, наповнюють м’ясною масою та залишають трохи місця до краю.

  12. Зашивають отвір і роблять проколи голкою для виходу пари.

  13. Шойт занурюють на 10 хв у гарячу воду, після чого залишають під пресом на ніч.

  14. За бажанням, можна додати копчений аромат.

Поради

  • Шойт цінується за різноманітність м’яса та сердець.

  • Додавання бульйону робить рулет ніжним і не сухим.

Закарпатський шойт із курячими сердечками — це не просто рулет, а гастрономічна подорож у глибини Карпат, де традиції зустрічаються з сучасним підходом до смаку та текстури.

Дата публікації
Кількість переглядів
80
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie