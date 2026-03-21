Закарпатський шойт із курячими сердечками

Шойт — це класичний закарпатський рулет із багатошаровою начинкою та насиченим бульйоном. Секрет його смаку у поєднанні різних частин свині та курячих сердечок, які дарують ніжність і текстуру. У версії рецепта від фудблогерки myroslava_pekariuk страва отримує сучасний акцент завдяки правильному балансу спецій та соковитості м’яса.

Інгредієнти свиняча голова ½ шт. ратиці 2 шт. курячі сердечка 0,5 кг свинячі язики 3 шт. свинячий мʼякуш 300 г свинячий шлунок 1 шт. сіль чорний перець солодка паприка сухий часник свіжий часник 6 зубчики

Приготування

Перед варінням голову, ратиці та язики обпалюють і промивають. Язики замочують на кілька годин у холодній воді. Свинячий шлунок ретельно промивають, знімають серозну оболонку та посипають кукурудзяною крупою. Інгредієнти кладуть у велику каструлю, заливають холодною водою, доводять до кипіння, знімають піну та варять 2–3 години до готовності м’яса. За 25–30 хв до кінця додають курячі сердечка, щоб вони залишились ніжними. Вийняте з бульйону м’ясо охолоджують. З голови та ратиць знімають шкіру, язики очищають, м’ясо нарізають кубиком або смужками. Сердечка додають у готову суміш для текстури. До м’яса додають сіль, чорний перець, свіжий та сухий часник, а також пів кружки гарячого бульйону для соковитості. Місіть все руками до однорідності. Свинячий шлунок промивають, наповнюють м’ясною масою та залишають трохи місця до краю. Зашивають отвір і роблять проколи голкою для виходу пари. Шойт занурюють на 10 хв у гарячу воду, після чого залишають під пресом на ніч. За бажанням, можна додати копчений аромат.

Поради

Шойт цінується за різноманітність м’яса та сердець.

Додавання бульйону робить рулет ніжним і не сухим.

Закарпатський шойт із курячими сердечками — це не просто рулет, а гастрономічна подорож у глибини Карпат, де традиції зустрічаються з сучасним підходом до смаку та текстури.