Закарпатський шойт із курячими сердечками — традиційний український мʼясний рулет
Ця страва поєднує соковитість, аромат та текстурну мʼясних продуктів, які просто неможливо забути. Ідеально для сімейного та святкового застілля.
Шойт — це класичний закарпатський рулет із багатошаровою начинкою та насиченим бульйоном. Секрет його смаку у поєднанні різних частин свині та курячих сердечок, які дарують ніжність і текстуру. У версії рецепта від фудблогерки myroslava_pekariuk страва отримує сучасний акцент завдяки правильному балансу спецій та соковитості м’яса.
Інгредієнти
- свиняча голова
- ½ шт.
- ратиці
- 2 шт.
- курячі сердечка
- 0,5 кг
- свинячі язики
- 3 шт.
- свинячий мʼякуш
- 300 г
- свинячий шлунок
- 1 шт.
- сіль
-
- чорний перець
-
- солодка паприка
-
- сухий часник
-
- свіжий часник
- 6 зубчики
Приготування
Перед варінням голову, ратиці та язики обпалюють і промивають.
Язики замочують на кілька годин у холодній воді.
Свинячий шлунок ретельно промивають, знімають серозну оболонку та посипають кукурудзяною крупою.
Інгредієнти кладуть у велику каструлю, заливають холодною водою, доводять до кипіння, знімають піну та варять 2–3 години до готовності м’яса.
За 25–30 хв до кінця додають курячі сердечка, щоб вони залишились ніжними.
Вийняте з бульйону м’ясо охолоджують.
З голови та ратиць знімають шкіру, язики очищають, м’ясо нарізають кубиком або смужками.
Сердечка додають у готову суміш для текстури.
До м’яса додають сіль, чорний перець, свіжий та сухий часник, а також пів кружки гарячого бульйону для соковитості.
Місіть все руками до однорідності.
Свинячий шлунок промивають, наповнюють м’ясною масою та залишають трохи місця до краю.
Зашивають отвір і роблять проколи голкою для виходу пари.
Шойт занурюють на 10 хв у гарячу воду, після чого залишають під пресом на ніч.
За бажанням, можна додати копчений аромат.
Поради
Шойт цінується за різноманітність м’яса та сердець.
Додавання бульйону робить рулет ніжним і не сухим.
Закарпатський шойт із курячими сердечками — це не просто рулет, а гастрономічна подорож у глибини Карпат, де традиції зустрічаються з сучасним підходом до смаку та текстури.