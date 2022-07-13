Закритий курячий пиріг з овочами та грибами: класичний англійський рецепт

Курячий пиріг за цим рецептом виходить дуже ніжним та соковитим.

Курячий пірок з горошком, морквою, грибами та в'яленим беконом у соусі – класика англійської кухні. Його приготування можна значно спростити, якщо купити готову курку гриль та листкове тісто.

Складники:

Для курки

курка — 1 кг (ви можете використовувати курку-гриль, щоб заощадити час)

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

селера — 1 стебло

Для соусу

вершкове масло — 50 г

борошно — 50 г

курячий бульйон — 300 мл

молоко — 300 мл

вершки — 200 мл

біле вино — 60 мл

бульйонний кубик

сіль і перець

Для овочів

морква — 2-3 шт. (нарізана)

оливкова олія — 1 ст. ложка

вершкове масло — 20 г

панчета (в'ялений бекон) — 75 г

печериці — 100 г

цибуля — 75 г

горох — 100 г

листкове тісто — 1 лист

яєчні жовтки — 2 шт.

Приготування

Курка

Якщо ви використовуєте свіжу курку, добре приправте її і збризкайте оливковою олією, наріжте цибулю, моркву та селеру на шматочки по 3 см і покладіть на дно жарівні. Викладіть курку поверх овочів і додайте трохи води на дно каструлі.

Запікайте за температури 180°C протягом 1,5 години до золотисто-коричневого кольору, поливаючи кожні півгодини доки сік не стане прозорим.

Дайте курці охолонути, потім видаліть шкіру і кістки і наріжте шматочками по 3 см. Якщо у вас готова курка гриль, просто наріжте куряче м'ясо.

Соус

Розтопіть вершкове масло в каструлі, потім додайте борошно і перемішайте дерев'яною ложкою. Варіть хвилину, перш ніж додати курячий бульйон, зробити це потрібно в 3 етапи, добре збиваючи. Додайте молоко таким же чином, а потім вершки та вино.

Додайте кубик бульйону, а потім сіль та перць. Нехай соус покипить 3-4 хвилини.

Овочі

Наріжте моркву і варіть її з щіпкою солі 5 хвилин до м'якості, потім злийте воду. Гриби краще розрізати на четвертинки, якщо вони маленькі, можна залишити цілими

На розігріту сковороду, додайте|добавляйте|

Пиріг

Додайте в соус шматочки курки, потім решту інгредієнтів і добре перемішайте. Спробуйте на сіль.

Вилийте суміш у форму для пирога розміром приблизно 23 х 12 см.

Трохи розкотіть листкове тісто на посипаній мукою поверхні. Приготуйте яєчну суміш для пирога, додавши до яєчних жовтків столову ложку холодної води. Зберіть пиріг, а потім змастіть весь пиріг яєчною сумішшю і зробіть хрестоподібні надрізи тильним боком ножа. Зробіть три надрізи у верхній частині пирога, щоб виходила пара.

Випікання: помістіть в центр попередньо розігрітої до 180°C духовки і випікайте до золотисто-коричневого кольору близько 30 хвилин.

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