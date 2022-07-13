Закритий курячий пиріг з овочами та грибами: класичний англійський рецепт

Курячий пиріг за цим рецептом виходить дуже ніжним та соковитим.
Курячий пірок з горошком, морквою, грибами та в'яленим беконом у соусі – класика англійської кухні. Його приготування можна значно спростити, якщо купити готову курку гриль та листкове тісто.
Складники:
Для курки
- курка — 1 кг (ви можете використовувати курку-гриль, щоб заощадити час)
- цибуля — 1 шт.
- морква — 1 шт.
- селера — 1 стебло
Для соусу
- вершкове масло — 50 г
- борошно — 50 г
- курячий бульйон — 300 мл
- молоко — 300 мл
- вершки — 200 мл
- біле вино — 60 мл
- бульйонний кубик
- сіль і перець
Для овочів
- морква — 2-3 шт. (нарізана)
- оливкова олія — 1 ст. ложка
- вершкове масло — 20 г
- панчета (в'ялений бекон) — 75 г
- печериці — 100 г
- цибуля — 75 г
- горох — 100 г
- листкове тісто — 1 лист
- яєчні жовтки — 2 шт.
Приготування
Курка
Якщо ви використовуєте свіжу курку, добре приправте її і збризкайте оливковою олією, наріжте цибулю, моркву та селеру на шматочки по 3 см і покладіть на дно жарівні. Викладіть курку поверх овочів і додайте трохи води на дно каструлі.
Запікайте за температури 180°C протягом 1,5 години до золотисто-коричневого кольору, поливаючи кожні півгодини доки сік не стане прозорим.
Дайте курці охолонути, потім видаліть шкіру і кістки і наріжте шматочками по 3 см. Якщо у вас готова курка гриль, просто наріжте куряче м'ясо.
Соус
Розтопіть вершкове масло в каструлі, потім додайте борошно і перемішайте дерев'яною ложкою. Варіть хвилину, перш ніж додати курячий бульйон, зробити це потрібно в 3 етапи, добре збиваючи. Додайте молоко таким же чином, а потім вершки та вино.
Додайте кубик бульйону, а потім сіль та перць. Нехай соус покипить 3-4 хвилини.
Овочі
Наріжте моркву і варіть її з щіпкою солі 5 хвилин до м'якості, потім злийте воду. Гриби краще розрізати на четвертинки, якщо вони маленькі, можна залишити цілими
На розігріту сковороду, додайте|добавляйте|
Пиріг
Додайте в соус шматочки курки, потім решту інгредієнтів і добре перемішайте. Спробуйте на сіль.
Вилийте суміш у форму для пирога розміром приблизно 23 х 12 см.
Трохи розкотіть листкове тісто на посипаній мукою поверхні. Приготуйте яєчну суміш для пирога, додавши до яєчних жовтків столову ложку холодної води. Зберіть пиріг, а потім змастіть весь пиріг яєчною сумішшю і зробіть хрестоподібні надрізи тильним боком ножа. Зробіть три надрізи у верхній частині пирога, щоб виходила пара.
Випікання: помістіть в центр попередньо розігрітої до 180°C духовки і випікайте до золотисто-коричневого кольору близько 30 хвилин.
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