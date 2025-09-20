- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 42
- Час на прочитання
- 1 хв
Закрутіть і струсіть: рецепт салату з авокадо та огірка у банці
Один із трендів сучасної кулінарії — салати у банці. Це не лише красиво та зручно, а й практично, такий салат можна взяти із собою на роботу, пікнік або навіть у подорож.
Автор кулінарної сторінки samura_cooking запропонував оригінальний рецепт — салат із авокадо та огірка з горіхами та цитрусовою заправкою, який готується буквально за 10 хвилин.
Інгредієнти
- Свіжий огірок
- 4–5 шт.
- Стиглий авокадо
- 1 шт.
- Червона цибуля
- 1 шт.
- Свіжа кінза чи петрушка
- 1 великий пучок
- Підсмажені фісташки
- 2 ст. л
- Цедра та сік лайма
- 1 шт.
- Оливкова олія
- 1 ст. л
- Сіль
-
Приготування
Наріжте огірки тонкими скибками.
Додайте до них кубики авокадо, цибулю та свіжу зелень.
Всипте фісташки.
Приправте лаймовим соком і цедрою, полийте оливковою олією та злегка підсоліть.
Перекладіть усі інгредієнти у банку, щільно закрийте кришкою та добре струсіть.
Відкрийте та ваш салат готовий до подачі.
Поради
Салат найкраще їсти одразу, щоб авокадо не потемнів.
Якщо плануєте взяти його із собою, додайте авокадо та заправку безпосередньо перед подачею.
Для різноманітності можна замінити фісташки на волоські горіхи чи мигдаль.
Це легкий, але поживний варіант перекусу чи навіть обіду у робочий день.