Закритий жульєн у беконі: рецепт ідеальної страви до святкової вечері

Закритий жульєн у беконі tiktok.com_@anastasiiacooking

Одне з них — закритий жульєн у беконі, страва, яка має такий вигляд, ніби її щойно подали у французькому бістро, але готується вона швидко та без стресу.

Авторка рецепта, кулінарна блогерка Anastasiia Cooking, перетворює класичний жульєн на маленькі індивідуальні «пакунки» з розтопленим сиром, соковитим м’ясом і пряними грибами, загорнуті у рум’яний бекон. Це та страва, яка має однаково доречний вигляд і на святковому вечорі з родиною, і на різдвяному столі з друзями.

Інгредієнти Бекон 250 г Гриби 300 г Цибуля 1 шт. Куряче філе 250 г Терта моцарела 150 г Сіль Перець Майонез 1 ст. л

Приготування

Підсмажуємо гриби. Почніть із того, що подрібніть цибулину та наріжте гриби. Обсмажуйте цибулю до золотистості, додайте гриби та тушкуйте до повного випаровування вологи. Саме тут формується той самий жульєнний аромат, який нагадує про затишні вечері. Посоліть і поперчіть. Підготуйте курку. Куряче філе наріжте дрібними кубиками, так вона швидше пропечеться та залишиться соковитою. Додайте сіль, перець і ложку майонезу для ніжності та легкого кремового смаку. Перемішайте. Формуємо «чашечки» з бекону. Візьміть широкі келихи чи невеликі салатники. Вистеліть їх тонкими смужками бекону нахлист, він має закривати стінки та утворювати свого роду «кошик». Начинка. Вкладайте шарами гриби, терту моцарелу та куряче філе. Добре утрамбуйте та загорніть краї бекону та закрийте повністю начинку. Випікання. Перекладіть «жульєни» на деко з пергаментом. Поруч можете покласти нарізану картоплю. Запікайте за 180°C 35–40 хв. За 10 хв до готовності ввімкніть конвекцію, так бекон стане хрустким, а аромат яскравішим.

Подача

Картопля запечена на тому ж деку — класика, але так само добре смакуватимуть:

зимові салати з гранатом чи цитрусами,

пюре з селери,

трав’яні булочки чи грінки.

Закритий жульєн — страва насичена, тож до неї пасують легкі гарніри з хрусткими текстурами.

Закритий жульєн у беконі — це той рідкісний випадок, коли домашня їжа має ресторанний вигляд, але залишається дуже «сімейною». Це ідеальна формула для зимових свят, коли хочеться тепла, ароматів і гастрономічних відкриттів.