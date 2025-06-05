Закуска з запеченого перцю та сиру: рецепт літньої страви

Закуска з запеченого перцю та сиру: рецепт літньої кольорової страви / © Credits

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Така закуска ідеально пасує до вечері з келихом білого вина, стане чудовим гарніром до м’яса чи просто самостійною стравою для легкого обіду. На сторінці gatim_zi_de_zi розповіли про рецепт із середземноморським шармом.

Інгредієнти великий болгарський перець 4 шт. середня червона чи біла цибулина 1 шт. часник 2–3 зубки свіжа петрушка 1 пучок розсільний сир (або фета) 100 г зелені оливки без кісточок 50 г свіжовичавлений лимонний сік 1–2 ст. л. оливкова олія 2 ст. л. свіже листя базиліка сіль

Приготування запеченого перецю

Запікання — ключ до насиченого солодкуватого смаку перцю. Є кілька способів:

у духовці:

Розігрійте духовку до 200°C.

Покладіть цілі перці на деко, застелене пергаментом.

Запікайте 35–45 хв, поки шкірка не стане обвугленою і не почне тріскатися. Перевертайте перці кожні 10–15 хв для рівномірного приготування.

в аерофритюрі:

Використовуйте програму «Овочі» чи вручну встановіть 170°C на 30 хв.

Перевертайте перці на половині часу, щоб усі боки рівномірно пропеклися.

Порада:

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Після запікання одразу перекладіть перці до миски та накрийте харчовою плівкою чи кришкою. Через 10–15 хв вони «запаряться» і шкірка легко зніметься.

Приготування салату

З печених перців зніміть шкірку, видаліть насіння та наріжте м’якуш смужками чи середніми шматками. Цибулю наріжте півкільцями. Якщо вона надто гостра, замочіть її на 10 хв у холодній воді з кількома краплями оцту. Петрушку подрібніть, часник подрібніть ножем або пропустіть через прес. У великій мисці з’єднайте перець, цибулю, петрушку та часник. Додайте лимонний сік, сіль, оливкову олію. Добре перемішайте. Додайте шматочки сиру (не перемішуйте занадто сильно, щоб він не подрібнився). Додайте оливки чи каперси. Викладіть салат на сервірувальну миску чи велике блюдо. Прикрасьте свіжим листям базиліка. За бажанням посипте дрібкою перцю чи орегано.

Салат можна приготувати заздалегідь — смак розкриється ще краще після кількох годин у холодильнику. Але перед подаванням дайте йому трохи нагрітися до кімнатної температури — так аромат буде яскравішим.