Закуска "Козацька": рецепт часникового намащення

Спробуйте приготувати часникове намащення з салом та беконом, яке стане фантастичним додатком до хрумкого чорного хліба та ароматного борщу.

На сторінці bude_smachno_razom показали, як приготувати намащення з сала та часнику за декілька хвилин.

Інгредієнти Сало 200 г Бекон 100 г Часник 4 зубчики Сіль Духмяний перець Кріп Петрушка

Приготування:

Сало, часник, зелень, сіль і духмяний перець подрібніть за допомогою блендера;

Підсмажте бекон. Коли шкварки набудуть світло-коричневого кольору і віддадуть більшу частину жиру, стануть сухими, дістаньте їх;

В отриману масу з сала та зелені додайте шкварки;

Все перемішайте.

♬ оригинальный звук - Мойсей @bude_smachno_razom Намазка з сала " Козацька" - рецепт за п'ять хвилин. Хто з нас не куштував намазку з сала з борщиком Вам знадобиться • сало - 200 грм • бекон - 100 грм (на шкварки) • часник - 4 зубчика • сіль - 1 ч.л • духмяний перчик - щіпка • кріп, петрушка Приготування • Сало , часник, зелень, сіль і духмяний перець подрібнюємо за допомогою блендера. • Смажимо бекон. Коли шкварки набудуть світло-коричневого кольору і віддадуть більшу частину жиру, стануть сухими – відкинути їх на сито. • В отриману масу додаємо шкварки. Все перемішуємо. • Перекладаємо намазку в стерильну банку, закриваємо кришкою та прибираємо в холодильник. Зберігай та смакуй літо на повну ☀️ #сало #закуска #шкварки #салозчасником #рекомендаціятікток #рекомендаціяукраїна

Перекладіть намащення в банку, закрийте кришкою та поставте в холодильник.

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