Закуска під вино: простий рецепт із італійськими нотками

Спробуйте приготувати смачну та ароматну закуску, яка може стати справжньою родзинкою вашого столу.

Блогерка Юлія Соснова показала, як приготувати смачну літню закуску, яка ідеально підійде під легке холодне біле вино.

Інгредієнти Оливкова олія Бальзамічний оцет Лимонний сік Часник Оливки Петрушка Вʼялені томати Пармезан Сіль

Приготування:

Подрібніть часник, петрушку, оливки та вʼялені томати;

Пармезан натріть на тертці;

Змішайте всі інгредієнти в тарілці, приправивши сіллю на свій смак;

Ретельно все перемішайте.

Поради:

Таку закуску смачно їсти зі свіжим хлібом із хрусткою скоринкою. Можна вмочати у неї хліб або просто покласти зверху;

Хліб із цією закускою ідеально смакуватиме з білим вином.

Таку закуску зробити достатньо просто та легко. Тож тепер вам завжди буде, чим пригостити гостей, які зненацька до вас завітали.

Читайте також: