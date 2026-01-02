Закуска «Різноколірна»: рецепт смачного намащення

Закуска "Різнокольорова" tiktok.com_@katarinacooks

У світі кулінарії часто зустрічаються рецепти, які поєднують простоту та вишуканість. Закуска «Різноколірна» про рецепт якої розповіли на сторінці Katarina_cooks — один із таких прикладів. Вона поєднує у собі класичний смак оселедця, ніжність плавленого сиру та свіжість овочів, створює ідеальний баланс текстур і ароматів.

Інгредієнти оселедець 250 г варена морква 150 г плавлений сир 1 шт. варені яйця 2 шт. мариновані огірки 100 г майонез 70 г сіль перець багет

Приготування

Очистьте рибу від нутрощів, плавників і хвоста, зніміть шкірку та обережно видаліть хребет та дрібні кісточки. Наріжте філе маленькими кубиками та ще трохи подрібніть ножем для ніжнішої текстури. Багет наріжте скибками та підсушіть на сковороді чи грилі до хрусткої скоринки. Варену моркву, плавлений сир, яйця та один маринований огірок натріть на тертці та змішайте з оселедцем. Додайте майонез, трохи перцю, ретельно перемішайте до однорідної маси та викладіть на хрусткі грінки. Прикрасьте зеленню.

Закуска «Різноколірна» — це не просто страва, а маленька подорож у дитинство. Вона поєднує у собі комфортні, знайомі смаки та естетику сучасної подачі.