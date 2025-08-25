- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 195
- Час на прочитання
- 1 хв
Закуска з баклажанів і перців: простий рецепт
У сезон цих овочів приготуйте пікантну й ароматну закуску, яка нікого не залишить байдужим. Перці обов’язково використовуйте міцні та м’ясисті.
Готується страва дуже швидко: обсмажте баклажани й перець і додайте ароматне заправлення. Ця закуска може зберігатися в холодильнику до 10 днів.
Інгредієнти
баклажани — 2 шт.
перець болгарський — 2 шт.
Для заправлення
соус соєвий — 2 ст. л.
мед — 0,5 ч. л.
оцет яблучний — 2 ст. л.
часник — 3 зубки
олія оливкова — 2 ст. л.
олія рослинна — 2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень (петрушка, кінза)
Приготування
Баклажани помийте, наріжте брусочками, посоліть, залиште на 10–15 хвилин, потім промийте холодною водою та обсушіть паперовим рушником.
У перців видаліть серцевину з насінням і наріжте його товстими смужками.
Часник очистьте та видавіть через прес.
Зелень промийте та подрібніть.
На пательні з рослинною олією на середньому вогні обсмажте баклажани до золотавої скоринки. Викладіть на тарілку. В цій самій пательні обсмажте до м’якості перець.
Для заправлення з’єднайте соєвий соус, оливкову олію, яблучний оцет, мед, часник, чорний мелений перець, сіль за смаком і зелень, перемішайте та влийте його до овочів, ще раз акуратно перемішайте і покладіть до холодильника щонайменше на дві години.
Поради:
Закуску бажано залишити в холодильнику на ніч.
Зелень використовуйте на свій смак.