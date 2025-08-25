ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
195
Час на прочитання
1 хв

Закуска з баклажанів і перців: простий рецепт

У сезон цих овочів приготуйте пікантну й ароматну закуску, яка нікого не залишить байдужим. Перці обов’язково використовуйте міцні та м’ясисті.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Закуска з баклажанів і перців

Закуска з баклажанів і перців / © Credits

Готується страва дуже швидко: обсмажте баклажани й перець і додайте ароматне заправлення. Ця закуска може зберігатися в холодильнику до 10 днів.

Інгредієнти

  • баклажани — 2 шт.

  • перець болгарський — 2 шт.

Для заправлення

  • соус соєвий — 2 ст. л.

  • мед — 0,5 ч. л.

  • оцет яблучний — 2 ст. л.

  • часник — 3 зубки

  • олія оливкова — 2 ст. л.

  • олія рослинна — 2 ст. л.

  • перець чорний мелений

  • сіль

  • зелень (петрушка, кінза)

Приготування

  1. Баклажани помийте, наріжте брусочками, посоліть, залиште на 10–15 хвилин, потім промийте холодною водою та обсушіть паперовим рушником.

  2. У перців видаліть серцевину з насінням і наріжте його товстими смужками.

  3. Часник очистьте та видавіть через прес.

  4. Зелень промийте та подрібніть.

  5. На пательні з рослинною олією на середньому вогні обсмажте баклажани до золотавої скоринки. Викладіть на тарілку. В цій самій пательні обсмажте до м’якості перець.

  6. Для заправлення з’єднайте соєвий соус, оливкову олію, яблучний оцет, мед, часник, чорний мелений перець, сіль за смаком і зелень, перемішайте та влийте його до овочів, ще раз акуратно перемішайте і покладіть до холодильника щонайменше на дві години.

Поради:

  • Закуску бажано залишити в холодильнику на ніч.

  • Зелень використовуйте на свій смак.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie