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Закуска з баклажанів у томатно-часниковому соусі: простий рецепт
Проста, пікантна закуска на всі випадки життя.
Подавайте як самостійну страву, до м’яса, курки або просто на скибочці підсушеного багета чи житнього хліба.
Інгредієнти
- баклажани
- 2 шт.
- помідори
- 2 шт.
- часник
- 2–3 зубчики
- перець чилі
- 0,5 шт.
- мелений чорний перець
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- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
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- зелень (базилік, петрушка або кінза)
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- олія
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Наріжте баклажани кружальцями товщиною близько 1 сантиметра.
Викладіть у миску, посипте сіллю і залиште на 10–15 хвилин, потім промийте та висушіть паперовим рушником.
Часник очистьте і пропустіть через прес.
Перець чилі дрібно наріжте.
Помідори наріжте скибочками.
Зелень подрібніть.
Помідори та гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси, вилийте в сотейник, доведіть до кипіння, проваріть 10–15 хвилин, додайте сіль, цукор, часник, мелений чорний перець і варіть суміш ще 5 хвилин.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте баклажани з обох боків до золотистої скоринки.
Викладіть баклажани в ємність, поливаючи кожен шар гарячим томатно-часниковим соусом і посипаючи зеленню. Остудіть і поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб настоялися.
Поради:
Зелень використовуйте на свій смак.