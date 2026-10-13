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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
1051
Час на прочитання
1 хв

Закуска з баклажанів у томатно-часниковому соусі: простий рецепт

Проста, пікантна закуска на всі випадки життя.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
116 ккал
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Закуска з баклажанів у томатно-часниковому соусі

Закуска з баклажанів у томатно-часниковому соусі / © Credits

Подавайте як самостійну страву, до м’яса, курки або просто на скибочці підсушеного багета чи житнього хліба.

Інгредієнти

баклажани
2 шт.
помідори
2 шт.
часник
2–3 зубчики
перець чилі
0,5 шт.
мелений чорний перець
цукор
1 ч. л.
сіль
зелень (базилік, петрушка або кінза)
олія

  1. Наріжте баклажани кружальцями товщиною близько 1 сантиметра.

  2. Викладіть у миску, посипте сіллю і залиште на 10–15 хвилин, потім промийте та висушіть паперовим рушником.

  3. Часник очистьте і пропустіть через прес.

  4. Перець чилі дрібно наріжте.

  5. Помідори наріжте скибочками.

  6. Зелень подрібніть.

  7. Помідори та гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси, вилийте в сотейник, доведіть до кипіння, проваріть 10–15 хвилин, додайте сіль, цукор, часник, мелений чорний перець і варіть суміш ще 5 хвилин.

  8. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте баклажани з обох боків до золотистої скоринки.

  9. Викладіть баклажани в ємність, поливаючи кожен шар гарячим томатно-часниковим соусом і посипаючи зеленню. Остудіть і поставте в холодильник на 30 хвилин, щоб настоялися.

Поради:

  • Зелень використовуйте на свій смак.

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