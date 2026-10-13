Закуска з баклажанів у томатно-часниковому соусі: простий рецепт

Закуска з баклажанів у томатно-часниковому соусі / © Credits

Подавайте як самостійну страву, до м’яса, курки або просто на скибочці підсушеного багета чи житнього хліба.

Наріжте баклажани кружальцями товщиною близько 1 сантиметра.

Викладіть у миску, посипте сіллю і залиште на 10–15 хвилин, потім промийте та висушіть паперовим рушником.

Часник очистьте і пропустіть через прес.

Перець чилі дрібно наріжте.

Помідори наріжте скибочками.

Зелень подрібніть.

Помідори та гострий перець подрібніть у блендері до однорідної маси, вилийте в сотейник, доведіть до кипіння, проваріть 10–15 хвилин, додайте сіль, цукор, часник, мелений чорний перець і варіть суміш ще 5 хвилин.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію та обсмажте баклажани з обох боків до золотистої скоринки.